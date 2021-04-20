美國 10 年期公債殖利回升，利率上揚使低利率的科技股漲勢熄火，重量級科技股跌多漲少，此外，美國德州周一傳出，特斯拉電動車撞樹火燒車事故造成 2 人死亡，特斯拉股價重跌 3.4%，比特幣周日大跌，也讓特斯拉賣壓沉重。

今日台股陷入盤整，昨天漲勢犀利的鋼鐵、塑化、金融類股紛紛下跌，台積電走勢依舊低迷，開盤一度跌到595元，失守600元關卡，終場收在602元，台積電自從法說會釋出利多之後，就無力上攻，近兩日法人都呈現賣超的狀態，對台積電構成不小的壓力，幸好IC設計的金麗科、世芯-KY今日反彈，且聯發科強漲35元，終場收在998元，帶動IC設計族群上攻。

其他電子權值股，台達電、國巨同步大漲逾 3%；而聯電賣壓較重，震盪走跌。因日本矽晶圓大廠SUMCO考慮建新廠，增加產能，市場看好台廠後市可望調升售價，其中，中美晶與合晶亮燈漲停，環球晶亦上漲逾5%。

今天最強的族群是水泥類股，其中台泥、亞泥漲幅較大，台泥擬斥資約44.7億元，取得法國上市儲能商 Engie EPS 60.48% 股權，強化集團儲能事業版圖。航運類股漲勢收斂，但仍在平盤之上震盪，其中長榮上漲1.47%，陽明上漲3.63%。

加權指數急拉尾盤，終場翻紅上漲 60.59 點，收全場最高 17323.87 點，續創歷史新高，成交值 4396.69 億元。三大法人合計賣超7.74億元，其中，自營商買超8.43億元，投信賣超0.3億元，外資及陸資賣超15.86億元。

台股整體趨勢向上，仍持續看多，本波段採取輪攻模式，傳產、金融和電子，呈現輪漲輪跌，明日台指期結算，震盪幅度將加大，提防指數甩尾，但「未見巨量長黑」前，大盤持續看多。

（本文作者為摩爾投顧分析師黃冠華）

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(中時新聞網)