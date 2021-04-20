2021年3月手機市場銷售成績出爐！市調機構GFK針對全台實體通路調查的數據統計顯示，今年3月台灣手機市場的銷售量約40.4萬支，較2月減少14%，整體銷量自2020年12月開始往下遞減，以本月進榜的機型來看，萬元以下單機就占一半，整體銷售額也較上月少17.4億，僅次2020年2月COVID-19疫情爆發時產值下降的17.8億，產量與產值不斷下降。本月熱銷單機榜也有明顯的變化，三星急起直追，以Galaxy A42（6+128G）擠下iPhone 11（128G）來到第六名、連同Galaxy A32、S21+完整規格全數進榜，搶下七席與蘋果戰成平手。

2021年3月台灣手機熱銷榜單。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

傑昇通信表示，整體而言買氣未見起色，主要是蘋果新機期已過，縱使遇2月春節、情人節等活動促銷，本月仍減少近5.1萬支iPhone，下降幅度令人咋舌，而在轉換5G的新舊交替時期，從榜單萬元以下手機占比可看出，雖然3月熱銷單機價格也趨M型化，但團結力量大，Android陣營5G手機降價及新機不斷，因此銷量較蘋果穩定，且中低階產品選擇較多，使消費者對5G手機的接受度大幅增加。

以３月熱銷單機來看，前十名中前五名仍由蘋果包辦，iPhone 12（128Ｇ）在台仍是熱銷冠軍難以超越，反而原本是4G手機熱銷冠軍的iPhone 11（128GB）被三星Galaxy A42擠下，一口氣下滑三個名次，連Galaxy A32銷量都超車；上月還在榜單上的iPhone 12 mini（128GB）及iPhone 12（256GB），本月則是跌出榜外。

iPhone11被三星Galaxy A42、A32擠下，落至第九名。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

北台灣通信連鎖門市的傑昇通信表示，由於蘋果整體銷量下滑，iPhone 12 Pro（128G）又遇缺貨，更減少34%的銷售量，消費者遇缺貨買不到的情況下，通路價格接近下則會改購買iPhone 12 Pro Max其他規格，而這也從本月iPhone 12 Pro後退兩個名次到第4名，iPhone 12 Pro Max（128G、256G）雙雙上升一個名次可得知。

而Android陣營還是三星Galaxy A42（6+128G）奪冠，成為3月Android熱銷單機，終結蘋果iPhone 11（128G）蟬聯五個月第6名的傳奇，Galaxy A32也表現不俗，2月底開賣時Galaxy A32（6+128G）就進榜11名，3月更進步至第8名，連同Galaxy A32（4+64G）本月也一起帶進；傑昇通信指出，三星在本月熱銷榜單中共有7個席次，除了S21+（8+128G、8+256G）兩規格扛下榜中旗艦機兩席，其餘皆是免萬元的Galaxy A系列產品，且新機Galaxy A52於三月上市開賣，目前通路日銷破千台，有望延續熱銷氣勢在下月榜單出現。

年初上市的5G新機OPPO Reno5受晶片缺貨潮影響，仍較上月進步一名到第7名，而受到電信業者降價深度合作的OPPO A73 5G手機逆勢成長，銷量從上月第16名成長到第12名；本月第十一名的realme C3及第十三名的VIVO Y20，名次都較上月下滑，反而是新進榜vivo X50e官方建議售價在13,990元，傑昇門市售價7,990元，一進榜就在第19名。

(科技)