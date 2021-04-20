新竹縣長楊文科上任後，透過開源節流，經過2年多的時間，以招商引資、轉貸減息財務操作，合計償債達102.47億元，至3月底負債為253.64億元，比率45.40％傲視全國，多管齊下償還公共債務、自償性債務，減輕縣府財務負擔。

楊文科認為，負責任的政府不應債留子孫，透過高效財政管理，使財政健全。楊文科上任後，設法開源節流，積極招商引資，包含推動竹北市自強七街立體停車場BOT案、AI智慧園區招商、縣有房地都市更新外，也規畫國有土地合作開發、台灣知識經濟旗艦園區、竹科三期開發等開源計畫。

至今年3月止，縣府在償還公共債務50億元，減債比率為全國第1名，自償性債務方面，也償還52.47億元，共償債102.47億元。在節流方面，縣府透過轉貸減息等財務操作，向各行庫議價，每年節省近7000萬元債務利息支出。

此外，2019年度決算賸餘比率位居全國第1名，2020年度也創下決算創下賸餘53.83億元的縣史紀錄。楊文科也委託中華經濟研究院專業團隊，辦理理「新竹縣未來十年財政狀況分析及規畫」，透過大數據資料分析，預測縣府未來10年的財政收支，評估施政優先次序，規畫理想施政藍圖。

楊文科也認為，縣府財政健全，才能推動各項建設，落實老、中、青、幼通通照顧的目標。

(中時 )