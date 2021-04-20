嘉義縣政府為讓青年學子及提早認識嘉義發展並返鄉或來嘉就業，將首次帶領嘉義工作機會前進校園，從4月7日起至國立屏東大學、國立勤益科技大學等35間大專院校為嘉義企業徵才，今（20）日於縣府招商空間辦理校園徵才記者會，由縣長翁章梁率領本縣在地中正大學、嘉義大學、南華大學、長庚科技大學、吳鳳科技大學等5間大專院校、以及嘉義縣總工會及1111人力銀行，一同為青年學子打氣。

記者會由2名舞者從學生蛻變成上班族，搭配青春活力舞姿，為活動揭開序幕。會場邀請中央大學、輔英科技大學在校青年透過影片分享心得，為校園徵才活動說讚，後續將至文藻外語大學、育達科技大學、國立雲林科技大學暨國立高雄科技大學等30間大專院校校園徵才活動及實踐大學等5間大專院校線上就業博覽會。

縣長翁章梁表示，嘉義縣積極轉型為農工大縣，除現有大埔美精密機械園區及馬稠後產業之外，未來水上南靖、中埔公館、民雄航太工業區以及嘉義科學園區陸續開發，企業進駐後，工作機會增加，亟需青年返鄉或來嘉就業，因此，今年首次主動由縣府團隊將職缺帶入校園，期盼讓大學生提早認識嘉義有許多優質工作機會，畢業後選擇來嘉就業。

勞工暨青年發展處處長陳奕翰表示，根據統計，嘉義地區4月就有3748個工作職缺待媒合，表示仍有很多就業機會，除透過在地徵才活動媒合就業外，縣府主動進入校園宣傳及代徵，相信有助青年返鄉就業，此外，嘉義縣總工會及1111人力銀行合作，建置「嘉義縣產業徵才專區」，方便青年利用網路平台找工作。

大埔美精密機械園區廠商協進會代表指出，各企業皆有缺工情形，亟需人才加入，感謝縣府藉由校園徵才活動暨「嘉義縣產業徵才專區」建置，對企業服務的用心，而也歡迎青年來園區工作，嘉義的工作環境、薪資條件和福利相當不錯，還有大都市沒有的優勢，適合工作及幸福宜居。

勞青處進一步說明，為促進青年就業，將陸續以多元管道行銷嘉義，包括未來產業環境及就業優勢影片，希望外縣市青年返嘉或來嘉就業，同時勞青處也會不遺餘力地服務在地青年，鼓勵青年在嘉紮根。

(中時新聞網)