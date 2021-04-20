有些人天生個性善良，儘管受委屈也很快就氣消、原諒對方。搜狐命理網站近日發文，指出白羊座、獅子座、雙魚座心思比較單純，雖然受到傷害的當下非常生氣，但只要對方主動道歉，就很容易心軟，不好意思再追究責任，事後也不太記仇。

1、白羊座

白羊座的個性向來直來直往，學不會拐彎抹角，雖然脾氣很大，但來得快、去得也快，如果有仇當下就會迅速解決，通常不會有「隔夜仇」，而且只要對方主動求饒、認錯，豪爽的白羊就不會再計較，並選擇放過對方。

白羊座的心腸也非常軟，他們看不得悲傷的事情，因此若是真的有糾紛在眼前發生，他們絕對會插手，盡自己所能地去解決問題，但也因為這樣的性格，讓白羊非常容易被人設計和吃虧。

2、獅子座

獅子座天生就喜歡行俠仗義，而且不允許有欺負弱小的事情發生，如果看見了他們就會主動幫助弱勢方，就算整個事件都和他們無關，也會攬下所有責任，而且獅子非常講義氣，當朋友有難求助於他們時，只要在能力範圍之內，獅子都不會拒絕。

獅子座也是天生好脾氣，一般不輕易發怒，但如果觸碰到他們的底線，下場是非常恐怖的，同時獅子的弱點也很明顯，只要對方主動示弱、道歉，他們就會選擇原諒，並且從來不會記仇。

3、雙魚座

雙魚座的脾氣就沒有前兩個星座的大，他們就算受了委屈也會自己消化、不遷怒別人，一旦對方主動道歉了，他們就會馬上原諒，還可能因此感到不好意思；雙魚還非常感性，雖然明白世上苦人多的道理，但依舊見不得比自己還悽慘的人，所以總是秉持著「能幫一個是一個」的原則。

此外，雙魚座性格太內斂溫柔，總希望得到別人的關心，如果你對他們好，他們就會對你敞開心房，所以雙魚很容易被傷害，受了傷的他們會更加悲觀和不自信，並把內心封閉起來，等待自癒的那天到來。

(中時新聞網)