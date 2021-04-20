受新冠肺炎疫情衝擊，國人已長達1年多無法出國旅遊，就算能搭飛機也只能去離島，因此國旅市場暢旺。知名六福連鎖飯店集團2021年陸續整修、轉型，或是添購設備，期待能給旅客耳目一新的感覺。

福容花蓮店則是陸續更新VR虛擬實境設備，讓客人有更新、更刺激的體驗；配合交通部觀光局2021自行車旅遊年，也將飯店設備更新為自行車友善飯店，提供簡易單車驛站、洗車擦車區、自行車專用停車場、可將愛車放進房間的自行車主題房。

除了硬體上的新裝，在軟體部分也積極徵才，希望注入新血提供更優質的服務，目前福容花蓮店職務缺口有現場服務面：櫃檯接待員、房務員、餐廳服務員等需求。

另面對花蓮飯店人才爭奪戰，更須預先儲備具有遠見和重視企業永續經營等高潛人才，另有餐飲部(廳)主管、訂席主任及副主廚等職缺。

因為出不了國，很多習慣出國自己補貨舶來品的習慣也被迫改變，標榜帶銅板就能挖寶，販售多樣化日本雜物、生活用品的「大創百貨」已成為多數人日常生活不可或缺物品補給站。

內需市場需求增加，大創順勢展店，今年度預計展店目標10間以上，因應拓點人力需求，預計招募人數突破百位，釋出正職、兼職門市人員及行銷企劃、總務管理、會計助理等多元職缺，向各界優秀人才招手。

大創百貨表示，雖有疫情侵襲，公司展店徵才計劃不停歇，繼去年底創建新品牌「THREEPPY」，主打高質感的生活雜貨、美妝用品等，與原品牌做出市場區隔，今年2品牌都將持續拓點，預計展店目標合計10間以上，招募人數則預定突破百位。

(中時新聞網)