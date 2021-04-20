教育部體育署主辦的「運動企業認證」正式邁入第六年，持續獲得企業界熱烈迴響，體育署署長張少熙署長表示，自2016年以來，參與運動企業認證的企業總數超過400家，受惠員工總數達76萬多人，今年主打提升職工運動、運動氛圍為目標，邀請企業一同打造運動共好生態圈。即日起開放企業免費報名，今年6月15日截止收件（以郵戳為憑），將於11月初舉辦授證典禮。

運動企業標章有效期為3年，為鼓勵企業長期參與，今年首度創設「金質榮譽榜」，凡於15年內累積運動企業認證有效期達10年者，即成為金質會員。金質榮譽榜目的在設立企業標竿，讓企業關注焦點不只是認證的3年效期，而是追求更長遠的永續榮譽，以鼓勵企業持續投資職工運動環境，推動運動健康觀念。

除了透過「運動年曆平臺」，開放獲證企業夥伴參加由運動企業及22縣市與平臺合作的賽事，今年也將試辦「運動企業生態圈」，自即日起至10月底止，開放獲證企業以互利互惠的合作方案，例如：提供賽事、課程、B2B優惠方案等，由平臺協助媒合，搭配積分獎勵辦法，讓運動年曆平臺不只提供運動相關服務，更能加深產業間彼此串聯，擴大運動企業的周邊效應。

為了提供有意報名的企業更多資訊，體育署將於北中南分別舉辦三場說明會。運動企業認證啟動記者會暨北區說明會將在4月20日下午2時 於台北喜來登飯店召開；4月21日下午2時於工業技術研究院產業學院臺中學習中心召開中部徵件說明會；南區徵件說明會則在4月23日下午2時於成功大學南科研發中心國際會議廳辦理。

凡在台合法設立的企業，無論營收規模大小、產業類別、本土或海外企業，皆具備申請運動企業認證的資格，隸屬同集團的不同子公司，也可分別申請，相關最新消息可以參考官方網站訊息或上網搜尋「i運動」。

(中時 )