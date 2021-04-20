台中捷運試營運搭乘人次統計截至昨日，累計運量達186萬人次，日均運量平日5萬人次、假日10萬人次。（盧金足攝）

4月18日在花蓮地區發生有感地震，台中市區最大震度3級，是捷運綠線第一次歷經地震考驗，捷運公司行控中心獲知後，立刻進行降速巡檢，因應得宜，順利過關。（盧金足攝）

台中捷運綠線3月23日起試營運，將於4月25日上午舉辦通車典禮，中午12時正式通車，市長盧秀燕20日於市政會議表示

，4月24至25日上午12時前，捷運將停駛整備，提醒乘客留意避免撲空；民眾搭乘捷運請遵守「旅客運送」規則，包括戴口罩、禁飲食等，通車典禮當晚將於圓滿戶外劇場舉辦《台中脈動》演唱會，這段時間她穿著捷運制服，把責任穿在身上，象徵對市民的承諾，25日捷運綠線正式通車營運後，她將脫下捷運制服，象徵任務告一段落。

市府今日舉辦市政會議，由交通局長葉昭甫、台中捷運公司董事長林志盈以「台中交通新紀元─捷運綠線通車」為題進行專案報告。

「完不了工的要完工，一定要讓中捷通車啟用！」盧秀燕強調，這段時間她穿著捷運制服，把責任穿在身上，象徵對市民的承諾，4月25日捷運綠線正式通車營運後，她將脫下捷運制服，象徵任務告一段落。

雙北捷運歷經2、30年，路網相當綿密，帶給市民交通方便、經濟發展及區域均衡，為此，市府提出「捷運台中」計畫，多線同時進行準備，第一階段「捷運台中」整體路網已於日前獲交通部原則同意備查。

盧秀燕說，包括捷運綠線將於4月25日正式通車營運、捷運藍線已於3月提送交通部審查，交通部核准後將進行徵收、開工等實質建設；捷運橘線已於4月9日將可行性研究提送交通部審查，未來也規劃捷運紫線等，多線進行加速台中捷運建設。

她針對4月18日在花蓮地區發生有感地震，台中市區最大震度3級，是捷運綠線第一次歷經地震考驗，捷運公司行控中心獲知後，立刻進行降速巡檢，因應得宜，順利過關，她予以肯定。

捷運正式通車後將開始收費，市府已發給全市6至12歲小朋友「台中市兒童卡」，持該卡搭乘捷運可享半價優惠，照顧兒童權益。

台中捷運公司董事長林志盈表示，捷運服務將於4月25日中午12時正式通車後開始收費，提醒旅客攜帶電子票證（悠遊卡、一卡通、愛金卡）乘車，並記得儲值，或可於車站購買電子票證或單程票乘車；防疫期間也請旅客戴好口罩，如未戴口罩則禁止進出車站；旅客通過閘門進站後禁止飲食，若違規將酌情開罰。

捷運試營運搭乘人次統計截至昨日，累計運量達186萬人次，日均運量平日5萬人次、假日10萬人次，預估正式營運後，第一年平均日運量約5萬1000人次，其中平日約3萬5000至4萬人次，假日約6至7萬人次。

針對市民關切票價優惠方案，林志盈說明，市府正在規劃通勤、通學月票優惠方案，將根據收費營運2至3個月後運量、使用強度進行評估，推出「常客」優惠，兼顧長距離及短距離旅客權益。

(中時 )