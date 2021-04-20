台灣地區今年春天以來降雨量明顯偏低，中南部地區水庫蓄水量持續下降，各地水情紛紛告急，部分地區甚至已經開始分區供水。中央大學太遙中心團隊透過3D衛星遙測，定期監測部分水庫蓄水情況；而台灣大學也同樣針對旱象召開記者會，分析國內水資源現況並提出政策建議，並分享水資源研發以及產學合作實例，致力使每一滴水的使用效率最大化。

台灣面臨半世紀以來降雨量最少的一年，中央大學太空及遙測研究中心利用3D衛星遙測進行監測，發現中南部水庫蓄水量嚴重下降。以曾文水庫為例，衛星影像分析結果顯示，與前(108)年9月相比，至今年4月水庫的水位降低了33公尺，水體面積減少約1,160公頃；3D空間分析更顯示，水庫水量減少約4.2億立方公尺。

台大土木工程系教授游景雲表示，目前政府提出的水資源開發計劃應更完整的進行規劃，以及開拓多元水資源的必要性。一旦遇到缺水，如海水淡化廠就能提供穩定的工業用水，其重要性就會突顯出來。

除此之外，台大師生亦透過產學合作，積極研發水資源永續使用的各項技術，如利用仿生系統的概念發展出許多解方。而台大化工系童國倫教授研發的「薄膜蒸餾技術Membrane Distillation」，將前瞻的「仿生全疏型多孔膜」應用於薄膜接觸器的技術開發，以過濾工業廢水，產生可再重複使用的再生水。

台大環工研究所侯嘉洪教授則是利用能源儲存裝置的概念，以「電容去離子Capacitive Deionization, CDI」技術產製再生水，有效解決過去工廠「以電換水」而消耗大量能源的難題，最多可減少1/2的用電量。1111人力銀行近年同樣持續在產學合作上布局，集結業界的眾多資源，盼能攜手學界楷模，共同合作成長。

國際知名水資源專家，中央大學副校長吳瑞賢教授表示，根據聯合國農糧組織(FAO) 2014年所公布126個國家的人均分配水庫容量，臺灣地區排名世界97名，總水庫容量約19億立方米，其中曾文水庫是最大的也是最重要的水庫，扮演南部水資源供應的關鍵角色。

吳瑞賢指出，曾文水庫目前淤積率逾3成，雖然水利單位加強清淤，但是頂多清除每年400萬立方米的泥沙，也就是目前水庫有效容量的百分之一。加強使用相關科技管理集水區與水庫庫區是極為重要的工作。

(中時新聞網)