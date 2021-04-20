精誠資訊轉投資矽谷新創Gemini Data宣布，併購專精數據處理及壓縮技術的大數據新創團隊ParseMe，未來將整合ParseMe的第一哩資料收集系統（First Mile Collection），以及Gemini Data長期耕耘大數據分析領域的豐富經驗，打造一站式資料分析解決方案，協助企業客戶強化資料擷取與精鍊能力，有效提高資料價值，提供企業更快、更強大的大數據採集及分析服務。

精誠表示，ParseMe成立僅1年多，此次併購不僅創下國內B2B企業軟體新創出場最速紀錄，加入Gemini Data後更可藉由其國際化團隊與通路，加速前進國際市場，值得國內新創團隊參考與借鏡。

Gemini Data共同創辦人兼執行長林宗瀛表示，Gemini Data聚焦發展數據應用領域，並與大數據廠商Splunk保持密切合作，推出的產品線已經成功整合包含數據平台管理與互動式圖譜數據資料分析等應用。Gemini Data此次併購具備視覺化資料萃取技術的ParseMe，除能強化Gemini Data的資料收集方式和彈性，也能讓旗下的智能化圖數據分析平台Gemini Data Explore容納更多不同來源的資料，具備更強大的資料處理彈性，擴大應用場景效益。ParseMe創辦人胡辰澔指出，ParseMe是由8個技術專家組成的大數據新創團隊，成軍不到2年即獲得新創加速器SparkLabs Taipei輔導資源與投資。ParseMe高達業界數據收集速度標準5倍的第一哩資料收集系統（First Mile Collection），以及加密壓縮機制，能有效簡化企業整體資料收集的架構，在多雲混合架構下讓非IT人員得以快速粹取、解析資料的領先工具。

隨著多雲混合架構的出現，企業連網設備與應用系統越來越多且複雜，需要被收集與分析的數據不僅大量更是多樣，在缺乏自動化、系統化與規模化的資料採集與處理方式下．資料導入越來越費工費時。為協助企業解決此一難題，Gemini Data與ParseMe雙方團隊與產品整合後，企業導入ParseMe後即可透過其提供的Auto Parser，不須編寫程式就可以輕鬆進行資料解析，而不僅更彈性也更易於管理，即便是非IT程式背景者也可以快速從所需萃取的非格式化（unstructured）資料中找到所需資料，並輸出到後端的分析平台，將資料解析的時間從幾天縮短成幾分鐘。

(工商 )