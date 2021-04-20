高雄夏姓男子偽造5萬元刮刮樂中獎彩券，利用半夜系統無法連線的漏洞，向高雄苓雅區兩家彩券行詐得共7萬9600元彩券及彩金，高雄地檢署依變造有價證券罪起訴。（讀者提供／袁庭堯高雄傳真）

夏男先從沒中獎的彩券上，以筆刀小心刮下印有英文字母透明薄膜，再仔細核對防偽線、完美移植、貼合至變造彩券上，成功騙過彩券行店員。（讀者提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄夏姓男子手工精細，利用美工用筆刀、白膠變造未中獎彩券，完成度超高，肉眼仔細看也幾乎無法辨別。夏男利用彩券行半夜12點至清晨7點無法與系統連線、辨識真偽的漏洞，向兩家彩券行詐得共7萬9600元彩券及彩金，高雄地檢署依變造有價證券罪起訴。

夏男曾為日本料理師傅，憑藉手藝精巧，在自家住處利用美工用筆刀、白膠，變造「鈔票滿天飛刮刮樂」、「三星彩刮刮樂」2張中獎面額5萬元的彩券。今年1月9日晚間11時59分，夏男先後到苓雅區兩間彩券行，佯稱要購買刮刮樂彩券，接著拿變造的彩券謊稱中5萬元大獎，要求兌換差不多等值的彩券。

由於彩券行電腦深夜無法與中央系統連線，夏男刻意挑選深夜12點多犯案，店員只能靠彩券上的特殊辨識英文字母核對彩金，不疑有他，讓夏男成功得手彩金7600元及32張2000元的刮刮樂，估計騙得總額7萬9600元。

據了解，夏男手法精細高超，他先從沒中獎的彩券上，以筆刀小心刮下印有「Y、T、F」（此組合為5萬元大獎序號）英文字母的透明薄膜，再仔細核對防偽線、完美移植、貼合至變造彩券上。由於彩券行人員一般都是核對三碼英文字母作為給獎依據，加上夏男刻意選在電腦系統無法連線、掃描QR Code辨識彩券真偽時下手，才成功唬過2家彩券行店員，騙得現金，高雄地檢署依變造有價證券罪將他起訴。

經查，夏男去年才因變造100多張「釣蝦趣」、「超級777 」及「五路財神」刮刮樂，害台中、台南多家彩券行受害遭騙10多萬元彩券及現金，一審台南地院法官怒斥夏男漠視法律及他人財產權益，還不願與被害店家和解，重判其4年6月。

(中時 )