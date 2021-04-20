迦納女演員Akuapem Poloo去年兒子7歲生日當天，在社群媒體公開自己和兒子的裸體合照，照片中Akuapem Poloo全裸入境，兒子只穿著小內褲，迦納法官日前宣判散布淫穢照片、家暴等2項罪名成立，重罰坐牢90天。
綜合英國《太陽報》（The Sun）、英國廣播公司（BBC）報導，31歲、本名為布朗（Rosemond Brown）的迦納女演員Akuapem Poloo，2020年6月在兒子7歲生日當天在社群媒體上放了一張自己與兒子的裸照。
照片中，Akuapem Poloo側身全裸入鏡，橘黃色及腰長髮遮住胸部，她蹲下身面對兒子，雙手握住兒子的小手，兒子則僅著淺色內褲，站著直視她。
這張全裸合照讓Akuapem Poloo惹禍上身，迦納法官15日宣判她散布淫穢照片、家暴等2項罪名成立，重罰她坐牢90天。
針對家暴罪名成立，法官的理由是布朗的行為破壞了他人隱私，或者可能傷害某人的尊嚴及自我價值，形同虐待兒童。
法官坎恩（Christiana Cann）表示：「她上傳照片前徵求過小孩的同意了嗎？她尊重孩子的權利嗎？沒有，她沒有。」
法官也相當擔心社群媒體上散播裸照的情形，指出迦納散布淫穢內容的歪風四起。
坎恩表示，做出判決前，曾考慮過布朗已經認罪，而且有明顯悔意，但是她仍決定對她重罰，以嚇阻未來類似情形發生。布朗的律師已表示會再申訴。
法官重判Akuapem Poloo坐牢90天，引起全球網友怒火，推特上出現「#釋放FreeAkuapemPoloo」（#FreeAkuapemPoloo）的標籤，認為將母子分開的做法太超過，而且Akuapem Poloo還是單親媽媽。
美國饒舌天后卡蒂B（Cardi B）也加入聲援行列，17日她發布推文：「我看過許多美國人發布類似的照片，就算這不是我的風格，我也不認為她這麼做的動機是出於性，而不是純粹的想法。」
「我認為坐牢有些嚴厲了，緩刑、限制使用媒體，或是社區服務可能比較適當。」
(中時新聞網)
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