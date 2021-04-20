迦納女演員Akuapem Poloo在兒子7歲生日當天，在社群媒體公開自己和兒子的裸體合照，結果被迦納法官重罰坐牢90天。

迦納女演員Akuapem Poloo去年兒子7歲生日當天，在社群媒體公開自己和兒子的裸體合照，照片中Akuapem Poloo全裸入境，兒子只穿著小內褲，迦納法官日前宣判散布淫穢照片、家暴等2項罪名成立，重罰坐牢90天。

綜合英國《太陽報》（The Sun）、英國廣播公司（BBC）報導，31歲、本名為布朗（Rosemond Brown）的迦納女演員Akuapem Poloo，2020年6月在兒子7歲生日當天在社群媒體上放了一張自己與兒子的裸照。

照片中，Akuapem Poloo側身全裸入鏡，橘黃色及腰長髮遮住胸部，她蹲下身面對兒子，雙手握住兒子的小手，兒子則僅著淺色內褲，站著直視她。

這張全裸合照讓Akuapem Poloo惹禍上身，迦納法官15日宣判她散布淫穢照片、家暴等2項罪名成立，重罰她坐牢90天。

針對家暴罪名成立，法官的理由是布朗的行為破壞了他人隱私，或者可能傷害某人的尊嚴及自我價值，形同虐待兒童。

法官坎恩（Christiana Cann）表示：「她上傳照片前徵求過小孩的同意了嗎？她尊重孩子的權利嗎？沒有，她沒有。」

法官也相當擔心社群媒體上散播裸照的情形，指出迦納散布淫穢內容的歪風四起。

坎恩表示，做出判決前，曾考慮過布朗已經認罪，而且有明顯悔意，但是她仍決定對她重罰，以嚇阻未來類似情形發生。布朗的律師已表示會再申訴。

法官重判Akuapem Poloo坐牢90天，引起全球網友怒火，推特上出現「#釋放FreeAkuapemPoloo」（#FreeAkuapemPoloo）的標籤，認為將母子分開的做法太超過，而且Akuapem Poloo還是單親媽媽。

I beg you people in the name of God..

I believe it will do poloo more harm than Good..

Her son and mother will even suffer More if she’s Sent to Jail... #ForgiveAkuapemPoloo #FreeAkuapemPoloo pic.twitter.com/9nICU2Gki7 — 1GAD (@stonebwoyb) April 15, 2021

The hardest thing for a mother and child is to separate them especially when all they have is each other!! I've seen the way Rosemond dotes on her son...please tamper Justice with Mercy We've all learned a lesson here!! Please #FreeAkuapemPoloo #PardonAkuapemPoloo — JOSELYN DUMAS®️ (@Joselyn_Dumas) April 15, 2021

美國饒舌天后卡蒂B（Cardi B）也加入聲援行列，17日她發布推文：「我看過許多美國人發布類似的照片，就算這不是我的風格，我也不認為她這麼做的動機是出於性，而不是純粹的想法。」

I seen a lot of Americans do photoshoots like that .Even tho is not my style I don’t think she was going for sexual more going the natural idea.I think jail is a bit harsh .Maybe social media probation or community service. https://t.co/ncdwvggvFK — iamcardib (@iamcardib) April 17, 2021

「我認為坐牢有些嚴厲了，緩刑、限制使用媒體，或是社區服務可能比較適當。」

(中時新聞網)