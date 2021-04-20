素有「療傷天后」美譽的歌手坣娜出道滿35年，於上周末4月17日舉辦首次、也是最後一次的大型售票演唱會「愛是自由 Free To Love」，唱出在愛裡浮沉的勇氣與自由，獻給這個世代最真摯的祝福。演唱會票券在今年1月即售罄，演出當日吸引約3,000名歌迷朝聖，全場座無虛席，顯示坣娜雖淡出演藝圈多年，仍擁有高人氣。

坣娜一出場便獻唱《你怎麼可以不愛我》、《奢求》、《抱緊一點》等經典歌曲，讓歌迷大飽耳福，更引領全場大合唱，瞬間炒熱現場氣氛。期間邀來吳宗憲擔任嘉賓，特地帶來高跟鞋幫赤腳演唱的坣娜穿鞋，逗趣的互動引來哄堂大笑，串場主持人則由小鐘擔任，探討「愛是什麼？」，並訪問坣娜的富商老公薛智偉，他回答：「坣娜當我的太太就是愛。很感動，這麼多年好聽的歌，今天可以聽到。」夫妻情深感動全場歌迷。

坣娜穿Khieng ATELIER方國強高級訂製服「黑金雙色法國香頌長禮服」。(圖/品牌提供)

這個夜晚，不僅有動人的歌聲繚繞於耳，娓娓唱出愛情的滋味，坣娜演出時穿著的禮服亦同樣引人注目，從初登場的帥氣俐落，逐漸轉為柔美夢幻、中式風情、法式性感，各具特色的四套禮服完美詮釋坣娜的多種面貌。

方國強(左)與坣娜在後台合影。(圖/品牌提供)

特別是壓軸獻唱時所穿著的「黑金雙色法國香頌長禮服」，出自法國華裔高級訂製時裝暨珠寶設計師方國強先生（Khieng Puong）的同名品牌Khieng ATELIER，這套貼身長禮服以法國香頌（Chanson）為設計靈感，香頌意為「歌曲」，賦予穿著者美妙歌曲般觸動人心的氣質。布料特地選用法國蕾絲搭配鴕鳥毛，呈現飄逸質感，並包覆著金色亮片，散發璀璨光芒，隱約的性感卻不失優雅，散發濃郁的法式風情。

(中時新聞網)