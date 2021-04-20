有媒體報導行政院前發言人丁怡銘曾致電立法院長游錫堃的國會辦公室開嗆，行政院發言人羅秉成昨指此為不實指控，但游錫堃今受訪時卻表示，只要循正常管道，可以避免紛擾，並未否認傳聞。前國民黨立委陳學聖勝認為，這可能是蘇揆和游錫堃暗中在過招，否則游錫堃只要跟著說「沒事」就好了，他更指出，「蘇下游上的日子，看來是愈來愈有樣子了」。

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看到丁怡銘致電游錫堃辦公室開嗆事件，陳學聖今(20日)在臉書上表示，「游蘇暗暗過招！」他指出，丁怡銘剛上任就馬上捲入嗆立法院風暴，真的人要走紅，也很難不紅。

陳學聖質疑，如果真沒事，在行政院澄清後，游錫堃也只要附和一聲「沒事」，不就天下沒事了，但偏偏游錫堃不這麼說，還說兩院都是憲政機構，以後照規矩來辦事，這看起來很像是政院和立院分屬不同政黨，對話竟然完全不帶一絲情感，而且更間接證實了確實有來電立法院長辦公室一事。

至於火辣到什麼程度，大家不得而知，陳學聖更好奇，是不是嗆的是立法院顧問洪慈庸？但看到在野黨紛紛跳出來挺游錫堃，棒打蘇貞昌，游一定暗樂在心，蘇下游上的日子，看來是愈來愈有樣子了。

網友們也留言回應，「希望執政黨三思人事聘任案」、「享著民脂民膏公帑厚祿、吃香喝辣還都是他們，丁點輪不著…只有剝削、箝制輪到吧」、「賴皮狗對上沙皮狗，可惜都沒毛！」

游蘇暗暗過招！ 丁怡銘剛上任就馬上捲入嗆立法院風暴，真的人要走紅，也很難不紅。 如果真沒事，在行政院澄清後，游錫堃也只要附和一聲「沒事」，不就天下沒事了。 偏偏游錫堃不這麼說，還說兩院都是憲政機構，以後照規矩來辦事。 這像極了兩院分屬不同政... 由陳學聖發佈於 2021年4月20日 星期二

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(中時新聞網)