根據1111人力銀行最新「2020年度薪資調查」數據顯示，「電子科技/資訊/軟體/半導體」不受疫情影響，從業人員以42,145元的平均薪資重回薪資霸主。1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，去年是5G商轉元年，再加上人工智慧、高速運算和物聯網快速成長，兼逢疫情催化下，為台灣帶來外商加碼投資及台商回流，注入更多轉型資源與能量，科技業在這波操作下景氣大熱，業績推升、產能擴充，知名大廠持續擴廠，也相繼開缺徵才。

也因為科技業的含金量超高，吸引了無數求職者前仆後踣，1111人力銀行發言人黃若薇表示，科技業取才，須具備「高學歷」、「高專業」、「高抗壓」3高特質，除此之外，想投身科技人行列，該做哪些功課？

不論是新鮮人還是轉職族，面對「面試」關卡，心情大都是忐忑的，專家對此大抵都會說「面試前要做足功課」，但只看應徵公司官網、徵才頁面其實根本不夠。黃若薇建議求職者，善用1111人力銀行的「面試經驗暨工作甘苦談」，積極為面 試加分。

「面試經驗暨工作甘苦談」裡有眾多網友分享面試實戰經驗，網羅各行各業面試分享，像有位網友（加州仙人掌）就發表他在台灣與美國的面試經驗比較，提供大家參考。他指出台灣公司與美國公司對待求職者的態度迥然不同，美國視角是把求職者當成「合作夥伴」來面試，看到這，網友可以自行帶入面試官的內心話大概是，（喔！希望你將來能夠成為我們的一員。）但在台灣，他覺得，面試卻有種「審核」的味道。（不知道是不是像老師檢視學生分數的感覺？）

另外，加州仙人掌（網友）也吐槽台灣面試的對談過程；「台灣人講話超委婉，要問個問題拐彎抹角，很怕傷到別人的感覺。我遇過超多種問『為什麼想換工作？』的問法，像是『我這邊看你履歷上面有X公司做這個職位，那你在履歷表上也有在Y公司做過這個職位，我覺得這2間都是很不錯的公司，那你對這2間公司有什麼看法？』」我（加州仙人掌）：「恩，你是想問為什麼我跳槽嗎？」

「還有在我問過我想問的問題之後，提出『你對我們公司還有什麼問題嗎？比如說工作環境啦，一些文化啦，因為這邊可能跟美國的公司文化不太一樣。』」我（加州仙人掌）：「你是想要跟我說你們可能要常加班嗎？」

諸如此類幽默又犀利的見解，著實令人大開眼界，不過，他也提到一個重點，那就是技術面在台灣市場很吃香，「如果你會某種特別的技術，就會有很大的機會被請去」，這似乎也間接說明，台灣公司在意的比較傾向技術層面。

不論面試後是成功破浪擢拔錄用，還是被無情大浪拍仆於地，黃若薇在這提醒求職者，第一重要的是端正自我的「態度」，力求展現積極自信。她也提醒年輕求職者，網路社群發達，要小心網路刊登內容與實際工作內容大不相同，反而落入求職陷阱，最好選擇有品牌及品質的人力銀行，進行履歷的投遞。還有，履歷除了中文自傳以外，「英文自傳」也是科技業檢視求職者能力與衡量未來發展的指標之一。最後，懂得善用1111人力銀行的「面試經驗暨工作甘苦談」，幫助你提前預習面試，除避開眾多踩雷點或無心之失，還能獲悉有利面試現場的諸多眉角，讓面試官對你留下深刻印象，進而提高錄取的機會。

(中時新聞網)