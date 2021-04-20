文化大學今(20)日舉行華岡大講堂，校內一級主管皆出席，並於會後與國發會主委龔明鑫(左起4)合影。(文大提供／李侑珊台北傳真)

文大今(20)日舉行華岡大講堂，國家發展委員會主任委員龔明鑫受邀發表主題演講時特別提到，政府在投入雙語教育補助方面，原預計投入百億元，「但總統覺得還不夠」，未來將先從高教開始，補助致力推動雙語教學的大學，盼能從教育紮根，厚植國家競爭力。

龔明鑫說，全球經貿正從疫情復甦中，台灣經濟表現相對亮眼。未來經濟發展新模式2.0，就是政府需要擴大投資創造就業，未來將落實6兆投資推動亞洲高階製造中心，台商回台及境外資金回台1.7兆、半導體大廠建設2.6兆、綠能1.5兆、前瞻0.5兆、金融服務千億，並振興內需產業加值金融服務業，成立國家融資保證機制，積極打造亞洲企業資金調度及高階資產管理中心。

總統蔡英文提出2030雙語國家政策以提升國家競爭力，龔明鑫提到，政府預計投入百億教育基金培育雙語國際人才，且獨立於原有教育預算、不互相排擠，可見政府的決心。政府已經看到大學生未來走出世界與國家發展潛力的重要性，許多數據也顯示，未來具有雙語以上的外語能力或斜槓、跨領域的專長，在升學與就業上都會有很好發展的前景。

龔明鑫指出，國家發展整體規劃中，希望能吸引外國學生來台就讀重點領域科系，並積極鬆綁國外大學畢業生來台實習規定；未來也希望高教單位能夠共同協力合作，共同提升學生在國際交流的軟實力。

參與對談的中華知識經濟研究院副院長王健全說，台灣卻因政府超前部署，成為全球經濟的新亮點。至於未來，短期穩住內需信心，中長期則積極推動數位轉型，掌握因COVID-19興起的新概念產業，如遠距工作、教學、娛樂及美中科技等機遇，將有利於國家長期經濟力的提升。

另一與談人文大教務長方元沂認為，疫情之下台灣社會免於隔離恐懼，實力值得被關注，台灣的知識經濟也應該被關注，未來希望政府積極修法、開放多元新創企業，引導資本、公司協力降低台灣城鄉差距，改造環境，讓台灣經濟實力再升級。

文大推廣部教育長許惠峰表示，大學教育也應該超前部署，因此，改善學習環境、提供學生優質的雙語學習環境是高教的責任，文大也將致力於推動雙聯學位與引進國際學生等國際化工作。

演講提問時段，文大校長徐興慶提問，據他所知教育部有雙語教育補助政策，不知龔主委是否知悉究竟是幾年計畫？具體金額？補助對象是？龔明鑫回應，據他所知，雙語國家政策在前瞻預算部分有百億，但總統認為不夠、還需要增加，因為總統認為要讓這一輩的年輕人接軌國際，且要從高教開始，補助致力推動雙語教學的大學；且這是外加的預算，絕對不會排擠教育預算。

(旺報 )