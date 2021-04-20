有鑑於善化公有市場附近停車位不足，林志展議員建議公有市場地下停車場減少月租比例。（劉秀芬攝）

台南市善化地區因南科效應，導致人口急速增加，居民活動中心不足，原善化第二市場2016年祝融後拆除，經地方民意代表爭取4980萬元經費，興建東關、頂街里聯合活動中心，預計明年開工，2023年底可落成啟用。

市議員林志展表示，2018年即在議會提案，因東關里活動中心2016年因遭祝融後拆除，里鄰調整新增頂街里後，頂街里亦無活動中心，因此才爭取興建新的聯合活動中心。而在通盤檢討後，原市場用地變更為機關用地，同時在立委郭國文的協助下，爭取到中央前瞻計畫的經費，來做為此聯合活動中心。

郭國文表示，地方居民的需求，很多都是認為缺少活動中心或藝文活動場地。因此過去一兩年來，在選區內便協助多件興建活動中心經費爭取。而在善化區，人口急速增加，成長率超過14％，卻有許多社區並沒有活動中心可使用。因此協同林志展議員提案，爭取國發會前瞻建設預算，由內政部挹注經費。

善化區區長方澤心表示，東關頂街聯合里活動中心現規畫3層樓高建築，有大禮堂、里辦公處等空間。但因基地鄰近道路狹小，停車空間不足，聯合活動中心亦無法再增經費規畫地下停車場。

林志展建議，現在善化公有市場地下停車場應減少月租比例，或是月租者白天未使用車位可以提供做計時停車位。郭國文說，目前已經爭取到足夠的經費，希望儘速完成規畫與動工，讓東關與頂街里的社區居民，有一棟屬於自己的活動中心可使用。

(中時 )