「亞洲舞王」羅志祥的形象與演藝事業，全因去年4月被網紅女友周揚青的「毀滅式分手」而幾乎歸零，女方踢爆他在交往期間慣性劈腿、偷腥旗下女星等，小豬丟了9年感情也丟了形象，還掀起鋪天蓋地負面輿論，至今雖嘗試轉戰網路平台，開設YouTuber頻道「Show TV」，但仍難消彌負面印象，感情上倒是被瘋傳將與周揚青破鏡重圓，周揚青則疑似在小號(私人帳號)貼出歌詞，作為此事的回應。

羅志祥遭9年女友周揚青抓包用情不專，不但有第二支約妹專用手機，只要她一不在身邊就開約，且愛多人運動，甚至跟旗下女藝人、化妝師保持著不正當的關係，讓周揚青痛心表示這些醜事根本徹底顛覆她的三觀，只能分手並公開這些，以防止產生更多被害者，而羅志祥這些年在對岸的發展成績，為此幾乎化為烏有，沉寂了許久，終於日前央視旗下微博宣傳了他4年前跟大哥大成龍、歐陽娜娜合作的電影《機器之血》，不但畫面一刀未剪，還特地標註了他的帳號，被認為在大陸復出露出一線曙光。

周揚青貼出歌詞截圖，疑似否認復合傳聞。(翻攝自周揚青小號微博)

自從兩人分手後，外界就盛傳愛得很深的周揚青遲早心軟，日前還被細心網友發現小豬的動態與周揚青微博小號有不呼應，例如男方說胖了，女方剛好po文說要正式開始減肥，周揚青說要做出決定避免未來後悔，小豬也剛好在IG談決心不能三分鐘熱度，引發聯想，近日又有網友爆料，羅志祥始終對女方感到虧欠，因此想回頭求復合，甚至傳出近日就會官宣，引爆網路議論。

復合消息瘋傳，身為社群重度使用者的周揚青，很難不知悉一些相關消息，她今天早上(4/20)在微博小號貼文道早安，附上一張播放音樂的歌詞截圖，笑稱：「我朋友說這歌簡直太適合我了，尤其是第二句，懂了嗎？」，歌詞寫道：「Got her own money,she don't need no nig'(她自己賺得盆滿缽滿，不需要男人)」，被認為是在間接否認與舊愛死灰復燃的傳聞。

(中時新聞網)