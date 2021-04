「亞洲舞王」羅志祥的形象與演藝事業,全因去年4月被網紅女友周揚青的「毀滅式分手」而幾乎歸零,女方踢爆他在交往期間慣性劈腿、偷腥旗下女星等,小豬丟了9年感情也丟了形象,還掀起鋪天蓋地負面輿論,至今雖嘗試轉戰網路平台,開設YouTuber頻道「Show TV」,但仍難消彌負面印象,感情上倒是被瘋傳將與周揚青破鏡重圓,周揚青則疑似在小號(私人帳號)貼出歌詞,作為此事的回應。

羅志祥遭9年女友周揚青抓包用情不專,不但有第二支約妹專用手機,只要她一不在身邊就開約,且愛多人運動,甚至跟旗下女藝人、化妝師保持著不正當的關係,讓周揚青痛心表示這些醜事根本徹底顛覆她的三觀,只能分手並公開這些,以防止產生更多被害者,而羅志祥這些年在對岸的發展成績,為此幾乎化為烏有,沉寂了許久,終於日前央視旗下微博宣傳了他4年前跟大哥大成龍、歐陽娜娜合作的電影《機器之血》,不但畫面一刀未剪,還特地標註了他的帳號,被認為在大陸復出露出一線曙光。

周揚青貼出歌詞截圖,疑似否認復合傳聞。(翻攝自周揚青小號微博)

自從兩人分手後,外界就盛傳愛得很深的周揚青遲早心軟,日前還被細心網友發現小豬的動態與周揚青微博小號有不呼應,例如男方說胖了,女方剛好po文說要正式開始減肥,周揚青說要做出決定避免未來後悔,小豬也剛好在IG談決心不能三分鐘熱度,引發聯想,近日又有網友爆料,羅志祥始終對女方感到虧欠,因此想回頭求復合,甚至傳出近日就會官宣,引爆網路議論。

復合消息瘋傳,身為社群重度使用者的周揚青,很難不知悉一些相關消息,她今天早上(4/20)在微博小號貼文道早安,附上一張播放音樂的歌詞截圖,笑稱:「我朋友說這歌簡直太適合我了,尤其是第二句,懂了嗎?」,歌詞寫道:「Got her own money,she don't need no nig'(她自己賺得盆滿缽滿,不需要男人)」,被認為是在間接否認與舊愛死灰復燃的傳聞。

(中時新聞網)