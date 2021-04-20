丁怡銘致電辦公室嗆聲？ 游錫堃間接證實：有意見可循正常管道

行政院前發言人丁怡銘回鍋政院顧問，隨即被爆出去電立法院長辦公室「嗆聲」，雖然政院否認，但立法院長游錫堃 卻意有所指稱兩院要「互相尊重」。國民黨立委賴士葆在臉書直指此事凸顯民進黨從未把立法院當憲政機關，而是當行政院立法局；至於丁怡銘的行事風格和思維不改，負面新聞欲小不易。

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賴士葆說，丁怡銘迫不及待的回鍋，掌握權力滋味急於表現，吃緊弄破碗以為代表蘇貞昌就是一人之下，萬人之上，除了蔡英文之外，任何單位都在他的麾下，所以大喇喇地打電話到立法院興師問罪的消息被爆開，游錫堃 意有所指地說立法院和行政院都是憲政機關，要互相尊重。我在立院多年，始終覺得全面執政的民進黨從未把監督行政院的立法院當成憲政機關看待，而是當作行政院的立法局而已，否則數不清違法違憲的政策和法案是怎麼在立法院通過的，難怪丁怡銘重出江湖，初試啼聲會誤打誤撞搞不清體制權責，整個蔡政府不也都是如此嗎？

丁怡銘至今搞不清他是怎麼下台的，包括犯了那些錯，只因為朝中有人包庇縱容，所以沒有真正的反思。全面執政讓很多跟對主子的年輕人春風得意、吃香喝辣，犯錯無妨，復出還晉身文官最高階，等同常務次長。下台三個半月，他其實都在政院進出，沒有時間空間讓他沉澱省思，因為當初下台本是虛晃唬弄國人罷了。自許是將相之才，拿著雞毛也可當令箭，丁怡銘的行事風格和思維不改，他的負面新聞欲小不易。

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(中時 )