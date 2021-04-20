美元走軟為大宗商品價格帶來提振，以及市場預期全球最大原油消費國美國的原油庫存下滑，周二國際油價創下逾一個月新高，惟印度等亞洲國家疫情持續升高，使油價漲幅受抑。

目前布蘭特6月期油上漲1.37%，為每桶67.96美元，稍早前最高升至點68美元。美國5月期油目前大漲1.36%，報每桶64.24美元。該合約於周二到期。交投較活躍的6月期油上漲0.9%，報每桶64.02美元。

ING Economics出具報告指出，儘管對某些地區的原油需求仍感擔憂，但美元走貶持續為大宗商品市場帶來支撐。

受上周美國公債殖利率暴跌影響，周一隔夜市場美元指數跌至6周新低，周二仍然保持在91.055低點附近。

根據路透社周一公布的初步調查結果，上周美國原油和餾分油庫存估已下滑，亦為油價帶來提振，儘管汽油庫存可能升高。

美國石油協會（API）與美國能源情報署（EIA）將分別在周二與周三發布原油庫存報告。

利比亞國家石油公司（NOC）子公司阿拉伯海灣石油公司（AGOCO）周日宣布，因自去年9月以來便未收到預算撥款，公司已經暫停生產。利比亞國家石油公司周一已對AGOCO所經營的Hariga港出口業務發布「不可抗力通知」（force majeure notice），並表示該措施可能擴及其他石油設施。

ING表示，利比亞的石油產量可能因此減少28萬桶/日，為去年10月以來首度跌破100萬桶/日。

(時報資訊)