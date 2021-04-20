根據主計總處「受僱員工薪資調查」計算，2020年兩性平均時薪差距為14%，女性必須較男性多工作51天，才能追上男性整年總薪資。對於想要衝刺高薪，不同的性別、身分是否成為職場加分項或減分項？

依據1111人力銀行「職場男女薪資調查」顯示，3成2的上班族認為自己的職場表現受到性別因素的限制，其中已婚有小孩的女性，認為自己被限制的比例最高有3成8。

而在職場上因為性別造成的主要影響包括：薪資較低52.9%、升遷較慢40.7%、可選擇職務類型變少40.5%、職級較低33.1%以及加薪幅度小32.1%。從性別差異來看女性認為影響最嚴重的部分反映在「薪資低」，男性則是「可選擇」職務類型變少。

從調查結果來分析，不同身分別的男性、女性，在薪資上的確有顯著的差異，其中，男性未婚平均薪資為39,913元，步入婚姻、生子，後薪資也逐步成長，已婚男性平均薪資50,000元，已婚有子女的男性平均薪資50,168元，但反觀女性，單身女性平均薪資34,085元、已婚有子女的女性平均薪資34,903元，薪資成長呈現停滯的狀況。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖分析，調查發現超過4成已婚且有小孩的男性要負擔80%以上的家計，顯示結婚生子後男性是家庭經濟的主力來源，在薪資上必須更上一層樓，維持家庭開銷，再從主計處勞動參與率的統計結果可以看出，40歲以上的女性勞動參與率會滑落到80%以下，45歲以後勞動參與率剩下52.33%，但40歲男性勞動參與率還有93.33%，45歲以上仍然有76.29%，明顯看出女性會因為家庭、生子等多重因素中斷就業，在年資上無法持續累積，導致薪資成長也容易因此中斷。

何啟聖表示，兩性的薪資落差受家庭經濟分工的差異影響甚大，從提升薪資的面向來考慮，女性上班族就算因為家庭因素中斷職業生涯，在暫停工作的過渡期間也不能停止吸收新知，仍然要透過不同方式持續成長，準備重返職場時，在工時或薪資上也不要自我設限，重回職場的條件才能更好。

(中時新聞網)