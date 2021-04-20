永豐化學工業上月底因旗下生理食鹽水注射液出現pH值過低，被食藥署要求下架回收，今天又傳出250毫升、500毫升產品共254批產品也同樣出包，擴大回收相關產品，食藥署指出，由於永豐化學工業的生理食鹽水擴大回收，因此將列為高風險業者，將來會祭出不定時稽查。

食藥署表示，永豐化學工業3月傳出生理食鹽水注射液酸鹼值過低後，即要求業者查察相關產品是否也有品質不佳的問題，因此今天發現同產品不同劑量也pH值過低，追加回收250mL、500mL共254批。

這不是永豐生理食鹽水第一次出包，2015年5月間，永豐生理食鹽水注射液曾因染菌遭下架，當時是食藥署接獲醫院通報，共有8名患者在使用永豐生理食鹽水注射液後出現不明原因發燒的症狀，經檢驗後竟在2件產品中培養出菌株。

食藥署說，目前還在了解pH值違規的原因，但針對發生缺失較多的業者，本來就能透過縮短製造許可的有效期，或透過不事先通知、不限次數的不定期查核，避免類似狀況再度發生，目前也已要求廠商1個月內繳交調查報告，同時應說明產品回收情形及預防矯正措施。

(中時 )