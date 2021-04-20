老闆娘吳秋蘭在基隆金馬賓館工作，專為阿兵哥剃頭。（陳彩玲攝）

基隆市韋昌嶺是許多赴馬祖當兵的男孩們共同擁有的記憶，但因制度轉變，當兵抽籤的記憶多數走入歷史，文化局花費一年半時間進行田調、訪談，將歷史記憶寫成專書《重返韋昌嶺》及紀錄片，重現基隆軍旅地景的歷史意義。

市長林右昌說，大基隆歷史場景再現整合計畫的成果正逐步展現，《重返韋昌嶺》是其中一環，他提及，過往許多抽中馬祖服役的新兵，為等待運補艦的船期前往馬祖，都會在韋昌嶺待命，是無數年輕人對基隆的第一印象，以及當兵的記憶，這次藉由計畫，將多數人的軍旅記憶記錄下來。

《重返韋昌嶺》專書內容涉及層面廣泛，包括韋昌嶺的歷史演進，軍事、社會及都市發展等層面，林右昌指出，是非常完整的一套專書，書上還附帶一個儲存影片的軍籍名牌造形隨身碟，相當與時俱進。

文化局長陳靜萍表示，基隆韋昌嶺軍營扮演銜接馬祖與本島士兵的中繼站，乘載無數青年的憂愁與光榮，透過計畫完整記錄，從「男孩」轉變成「男人」的過程，希望大眾莫忘這些年輕人犧牲青春歲月，換來的和平。

陳靜萍說，基隆與高雄有全台唯二的金馬賓館，基隆金馬賓館也是北台灣外島官士兵等候搭船至部隊的夜宿地點，書中也特別寫下在賓館服務超過50年，專為阿兵哥剃頭的理髮部老闆娘吳秋蘭，她自1969年開始工作，累積迄今已剪超過10幾萬顆阿兵哥頭，是最能代表、見證基隆軍旅歷史變遷的重要人士之一。

文化局補充，透過連江縣文化處、國防部與馬祖防衛司令部的協助，才能順利完成專書及紀錄片，帶領老兵重返韋昌嶺軍營、馬祖島上軍營，在現場直接回憶艱辛的往事，讓整部紀錄片更加生動。

(中時 )