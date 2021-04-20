搶進5G企業專網商機，宏達電子宣布與高雄市政府合作，啟動台灣首座結合5G獨立組網專網以及邊緣雲VR場域，公開全台民眾及企業體驗，此場域設置於高雄「KOSMOSPOT x VIVELAND奇點站」，藉此推動國內5G企業網絡及協助企業轉型，打造5G產業生態鏈，也帶動國內產業從硬體到軟體發展。

高雄市長陳其邁指出，高雄市是全國唯一中央指定推動體感科技產業的重點城市，致力於將高雄轉型成亞洲新灣區5G AIoT科技智慧城市，很高興能與HTC一起於高雄創造台灣首座以獨立組網技術建立的『5G獨立組網專網場域』，開創5G劃時代里程碑。

夠過全台首座『5G獨立組網專網場域』的啟用，證實高雄已準備好提供產業一個安全、穩定及高速的5G環境，以及為企業提供可提升營運效率的場域。未來將與亞洲新灣區『特貿三』的合作夥伴一同帶動近300億元投資、1,200億元產值，開發案攸關高雄的轉型發展，這是高雄轉型之鑰，讓下一個世代的產業都匯聚港都，並帶動國內廠商走向國際。」

宏達電董事陳文琦說，5G帶來突破性的開創與變革，讓前所未見的嶄新科技進入我們的生活和商業應用中。長久以來，HTC致力於結合5G、XR、AI及Blockchain等尖端科技，為人們創造出非凡價值及豐富深刻的體驗，實現一個更加美好的生活，及更安全有效率的智慧環境。

陳文琦強調，HTC很榮幸能與高雄市政府並肩合作，加速高雄市5G建設及相關智慧應用發展，實踐『亞洲新灣5G AIoT創新園區』計畫中的『智慧化5G獨立組網專網場域』，共同帶動高雄轉型為科技智慧城市，樹立全球5G專頻專網新標竿。

宏達電與高雄市政府合作的「HTC 5G獨立組網專網場域」是透過HTC領先業界的5G獨立組網（Standalone, SA）網路技術及先進且完整的端對端的企業專網解決方案，並結合了HTC遠端串流軟體平台管理服務、邊緣運算技術、符合開放式架構標準的5G網路軟體、全方位高度安全網路防護機制、以及XR全套服務解決方案，可達成高傳輸、低延遲及廣連結的5G獨立組網專網環境。

「HTC 5G獨立組網專網及邊緣雲VR解決方案」打破過去企業應用所遇瓶頸，提供企業一個低建置成本、低空間需求，以及高度垂直整合與模組化服務的完整解決方案，並可支援各式終端應用，實現如即時影像監控、多人連線、XR、4K、8K影音大流量應用場景，讓企業得以將廠房或一般辦公空間，快速打造轉型所需的5G高速、穩定及安全的企業環境，進而改善運營績效，例如透過有效的訓練環境來提升員工工作安全性的廠房教育模擬訓練、VR多人教育訓練，實作及協作雲端管理教育系統等應用。

宏達電自2018年與高雄市政府合作共同推動體感科技創新應用，進行人才培育、商務媒合、國際合作、前店後廠等計畫。2021年雙方合作致力推動5G及XR相關應用，將帶動高雄數位體感產業新變革，開拓更多5G創新智慧應用市場新藍海，未來也將協助市府讓企業和人才留在高雄，扎根台灣並走向國際。

(中時 )