南科、竹科科技廠辦群聚效應，帶動預拌混凝土需求大增，訂單議價空間縮減；台泥（1101）、亞泥（1102）轉投資的亞東預拌，及環泥（1104）對今年的景氣看旺到年底，預期營運可望呈「季季高」；龍頭廠國產建材實業（2504）樂觀看今年出貨量可創歷史新高。

市場指出，今年以來，北部地區預拌混凝土每立方米的價格約在2,700-2,800元、中南部在2,300-2,400元。這都是近十年來的高點。

台泥指出，科技廠辦建案的增加，讓預拌混凝土的需求增加，今年以來，幅度有3-5％。而貨運成本的增加，也讓議價空間縮小。

台泥預估，以目前整個市場需求面來看，今年預拌混凝土的出貨會比去年的550萬立方米多。

環泥統計今年第一季整體預拌混凝土發貨量約在40萬立方米；環泥指出，以目前手中預拌混凝土的訂單量來看，第二季每個月發貨量應該會達14～15萬立方米，比第一季多出逾一成。

國內預拌混凝土市占約17.5％的國產建材指出，國產指出，包括台積電等「護國群山」科技大廠，在南科、竹科、竹南科等全台各科學園區，展開大興土木、積極擴廠工程，半導體產業群聚效應發揮下，台灣「西部矽廊」隱然成形，帶旺周遭房市與其供應鏈營建產業的熱絡發展，帶來非常龐大的混凝土需求，讓國產出貨量迭創新高。

今年至今，國產建材指出，「出貨出到手軟」！在全台各科學園區積極蓋廠需求帶動，3月國內合併營收達14.80億元，創下本業史上國內單月營收歷史新高紀錄。

看好這股「護國群山」帶動台灣整體產業的利多趨勢，國產表示，手中的庫存訂單已經上看兩年以上。

(工商 )