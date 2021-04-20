Facebook宣布，更新資料移轉功能，新增兩種資料可攜性類型，包含Facebook貼文與網誌。用戶可以直接將貼文和網誌移轉到Blogger、Google文件及WordPress.com。

原先Facebook用戶僅能將相片移轉到Backblaze、Dropbox、Google相簿和Koofr，Facebook表示，本次更新也延伸了資料移轉的範圍。

Facebook將此功能名稱調整為「移轉你的資訊副本」，未來也將持續擴增傳輸資料類型與合作夥伴。

Facebook在設計資料可攜性功能時，以隱私、安全和功能性作為主要考量。因此，在資料開始轉移前，系統會要求用戶先行重新輸入密碼，當資料在平台服務之間流通時，Facebook也會將資料予以加密，確保資料能安全傳輸。

用戶可前往Facebook設定中的「你的Facebook資訊」，點擊「移轉你的資訊副本」後，按照系統提示完成一系列的步驟，以便將所選資料安全轉移到可用的平台服務。

(工商 )