文化部日前公告，登錄「阿美族馬蘭Macacadaay」、「排灣族Kinavatjesan傳統刺繡」與「排灣族tjemenun傳統織布」等3項原住民族重要傳統表演藝術及重要傳統工藝，並認定阿美族馬蘭Macacadaay保存者杵音文化藝術團、排灣族Kinavatjesan傳統刺繡保存者陳利友妹及排灣族tjemenun傳統織布保存者許春美。

文化部自98年起依《文化資產保存法》登錄傳統表演藝術及重要傳統工藝並認定保存者，截至去年12月，國家級重要傳統表演藝術有19項28位保存者，重要傳統工藝則達18項25位保存者。本次新增3位保存者（俗稱人間國寶），均為原住民族重要保存者，是歷年認定原住民族類項最豐富的一次。未來將啟動師徒制傳習計畫及各項保存、教育推廣工作。

重要傳統表演藝術「阿美族馬蘭Macacadaay」是台灣原住民族傳統歌唱文化中不可或缺的重要展演形式，日本民族音樂學者黑澤隆朝率先稱其歌唱方式為「自由對位」的唱法。

保存者杵音文化藝術團於86年創立，創辦人為郭子雄、高淑娟，師承馬蘭部落長者李原信、汪寶連、陽順英；新馬蘭部落長者林振葉、林振鳳；馬當部落長者郭英男、郭國治；康樂部落長者陽登山、豐福明、吳葉枝等人，主要展演為馬蘭阿美複音唱法「自由對位」歌唱形式，以領唱（獨唱）、高音（獨唱）、歌者即興、自由對位的方式發展出具有多聲部的複音唱法。

重要傳統工藝保存者-排灣族Kinavatjesan傳統刺繡保存者陳利友妹。(文化部提供)

重要傳統工藝「排灣族Kinavatjesan傳統刺繡」將圖紋直接繡於苧麻布上，服 飾中使用最頻繁的繡法為「十字繡」，是最具代表性的排灣族傳統刺繡法。藝師陳利友妹自幼跟母親學習刺繡、服飾製作，承襲傳統文化的歷程，更是現今時代原住民族文化由瀕臨斷裂又重新銜接的縮影，從其刺繡作品中，集合了各式的刺繡技法及圖紋，展現傳統的生活記憶及神話傳說。

重要傳統工藝保存者-排灣族tjemenun傳統織布保存者許春美。(文化部提供)

重要傳統工藝「排灣族tjemenun傳統織布」圖紋則反映族群回應所居環境的智慧、家族的傳承及織者的創思。藝師許春美承襲家族及部落長者傳統織布技藝，並可吟誦織布的古老經文，熟知各項圖紋所反映的環境與社會階序意涵，在排灣族傳統織布瀕危消失之際，也積極推動工藝再生，以地織機進行教學超過20年，是少數能夠掌握織布整體知識並得以族語傳承者。

(中時 )