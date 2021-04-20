作為五官之首的眉毛，在面相學中有很重要的位置。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，不同眉型的人性格各不相同，對命運也有一定程度的影響，眉毛秀長、劍眉、新月眉的人個性很好，受到旁人的喜歡，也容易有貴人幫助，此生可說是非常好命。

▍1.眉毛秀長

眉毛形狀秀氣、修長的人很重感情，講義氣，人緣好，人生中會遇到許多貴人相助，因此能抓住更多好機會，在貴人的幫助之下致富發財，生活順心、無憂無慮。

▍2.眉毛短而寬

眉毛短而寬的人脾氣不好，個性孤僻，非常暴躁，並貪好美色。人際關係上對人較冷淡，無同情心，難以交到知心好友，也沒有什麼幫扶運，一生運氣不佳。年輕時活得很艱難，娶妻生子的時間都比別人還要晚，身邊沒有貴人相助，日子過得較為清貧。

▍3.劍眉

眉毛的形狀寬長，眉尾稍向上翹，就是所謂的「劍眉」，國劇裡的英雄人物都是這種眉型，劍眉星目指的就是那種眉眼有神的人。這類眉相的人果敢堅毅，年輕時刻苦奮鬥，中年後可以飛黃騰達，男性有此眉型必成大器，缺點是聽不進去別人的建議，若是適當改變，會更令人尊敬。

▍4.新月眉

女性擁有這種眉型可說是完美，不僅有財運也有桃花運，為人理智聰慧，旺夫旺子，婚後多受丈夫寵愛，婆媳關係好，一生幸福。

▍5.掃帚眉

掃帚眉就是眉尾像掃帚一樣散開的眉型，有這種眉毛的人容易感情用事，衝動時無法控制情緒，朋友雖多但無情義，子孫運也不好，晚年不平靜。感情比較混亂，容易因為感情而傷神，建議對於男女感情方面的事情要嚴謹一點較好。

▍6.眉毛高低不一

左右眉毛一高一低，不在同一水平線上，這種人性格比較自私，不理會別人的看法，性格不夠坦率，有著強烈的競爭心理，自己想要的，千方百計要達到目的，與這類眉型的人打交道要小心。

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(中時新聞網)