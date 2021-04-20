苗栗縣長徐耀昌20日上午主持學習市城市計畫宣誓典禮。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長徐耀昌20日上午主持學習市城市計畫宣誓典禮。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府推動教育部擬定的學習型城市計畫，拓展終身學習管道，20日上午由縣長徐耀昌在縣府第1辦公大樓大廳表持宣誓典禮，將打造「苗栗樂學園─幸福智慧農業城」，全力推展終身學習，歡迎鄉親踴躍加入學習行列，為苗栗帶來新氣象。

縣府自2019年起積極爭取推動教育部擬訂的學習型城市計畫，即使在防疫期間也未停歇，經與聯大合作，帶動全縣終身學習的風潮，在今年獲得教育部補助3百萬元，是全國唯二獲得補助的縣市，顯見中央對縣府全力推動學習型城市計畫的肯定。

20日上午，徐耀昌在縣府大廳主持苗栗學習型城市宣誓啟動記者會，包括立委徐志榮夫人王慧珍、議長鍾東錦、縣議員徐筱菁、鄭碧玉、江村貴、楊明燁、黎煥強、公館鄉長曾美露、西湖鄉長高阿賜、西胡鄉農會總幹事郭豐文等人到場，並邀獅潭國小表演祖孫親子共學歌舞，象徵終身學習不分年齡、世代相傳。

會中，徐耀昌宣讀並簽署誓言，「苗栗將戮力發展在地價值、結合智慧科技、落實地方創生，透過學習型城市計畫，以智慧農業、友善耕作及橘色經濟、樂活養生塑造苗栗的幸福願景！讓苗栗成為全台灣最幸福的永續學習城市！」

縣府為提供民眾便利的學習資訊交換與記錄平台，與聯合大學合作開發學習型城市「苗栗i學習」數位平台，以智慧型手機為學習載具，使用者透過掃描QR-code即可登入，建構開課、上課都十分便利的學習管道，提供優質充實的終身學習課程及環境，帶動終身學習風氣。

今年辦理的學習型城市計畫以「打造苗栗樂學園」為主軸，擬訂「智慧農業、友善耕作」、「橘色經濟、樂活養生」的學習主題，在公館鄉、苑裡鎮，苗栗市、西湖鄉等地區結合苗栗社大、大明社大、苗縣傳統聚落文化協會、老家社區共學小組、杜石一號、茅鄉炭坊、西湖鄉湖東休閒農業區等在地學習團體推動相關計畫。

(中時 )