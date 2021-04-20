女高中生在網路上發文，擔憂自己面試時口誤是否會影響面試成績。(圖截取自Dcard)

學測成績出爐後，各大學開始面試，一名女高中生分享，在面試過程中因為太緊張，不小心將心中理想的科系「行銷系」念成「會計系」，當下卻沒有及時更正錯誤，且教授當下看起來有些傻眼，讓她絕望發問，「我是不是沒希望了？」貼文發出後引起熱議，不少過來人給答案。

女高中生在Dcard上發文，表示自己16日到大學徵選面試，不過因為太緊張，誤將「行銷系」念成「會計系」，當下自己也完全沒發現，雖然她在報名面試科系時也有填會計系，不過她內心理想的科系是行銷系，結果在面試時出了包，讓她認為自己沒希望了。

最讓她感到絕望的，面試教授當下反應「也跟我一樣傻眼」，貼文發出後不少學長姐給出經驗，「其實根本沒那麼嚴重，教授會覺得是你太緊張而已，而且你在這邊煩惱也沒用，只是徒增自己煩惱而已」、「成績夠高還是會上啦 很多正取放棄也會上」、「我報特教跟幼教，我自介的時候也超怕唸錯！沒事啦，分數夠高就行不要怕」，還有不少學長姐直接回應，「『指』能這樣了」、「『指』會更好」意思要原PO直接去考指考。

此外，還有不少人分享類似經驗，「以前高中同學要面試暨南大學，結果紙本資料封面，放廣州暨南大學的校門照」、「我拿我去面試逢甲的備審去面試虎科，也被面試官問了！然後我上虎科」、「我朋友上次在面試台大法律也是這樣，毫不意外直接下去了」、「跟我科大備審封面放成別間大學的校徽一樣，幫QQ」。

(中時新聞網)