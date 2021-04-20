嘉義縣政府首次帶著嘉義工作機會前進校園，並與1111人力銀行合力設置嘉義產業徵才專區。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府首次帶著嘉義工作機會前進校園，並與1111人力銀行合力設置嘉義產業徵才專區。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府為讓青年學子提早認識嘉義發展，並吸引年輕人返鄉或來嘉就業，首次帶著嘉義工作機會前進校園外，也與1111人力銀行合力設置嘉義產業徵才專區，現已有4000多個職缺，且陸續新增中，希望透過縣府的服務，讓更多人順利找到自己喜歡的工作。

嘉義縣從4月7日起，陸續到國立屏東大學、國立勤益科技大學等35間大專院校為嘉義企業徵才，嘉義縣長翁章梁說，縣府成立勞工暨青年發展處，盼服務能走出縣府進到校園，尤其大學是許多廠商的後備軍，因此勞青處特別與校園內就業輔導中心合作，讓大學生知道嘉義縣現有職缺，歡迎他們畢業後來嘉義上班。

另外，嘉縣也與1111人力銀行合力設置嘉義產業徵才專區，現已4000多個職缺，翁章梁說，期待透過網路整合平台，讓大家一目了然嘉縣現有的就業機會，也透過進駐校園，讓更多學子感受到嘉縣正在轉變，將往農工大縣邁進。

嘉縣勞工暨青年發展處處長陳奕翰表示，根據統計，嘉義地區4月就有3748個工作職缺待媒合，仍有很多就業機會，除透過在地徵才活動媒合就業外，縣府主動進入校園宣傳及代徵，相信有助青年返鄉就業，此外，嘉義縣總工會及1111人力銀行合作，建置「嘉義縣產業徵才專區」，也方便青年利用網路平台找工作。

大埔美精密機械園區廠商協進會代表指出，各企業皆有缺工情形，亟需人才加入，感謝縣府辦校園徵才活動，建置「嘉義縣產業徵才專區」，對企業服用心，而也歡迎青年來園區工作，嘉義的工作環境、薪資條件和福利相當不錯，還有大都市沒有的優勢，適合工作及幸福宜居。

勞青處進一步說明，為促進青年就業，將陸續以多元管道行銷嘉義，包括未來產業環境及就業優勢影片，希望外縣市青年返嘉或來嘉就業，同時勞青處也會不遺餘力地服務在地青年，鼓勵青年在嘉扎根。

(中時 )