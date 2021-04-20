台中市府運動局和弘道老人福利基金會推動「不老電競」圓夢計畫創新登場，號召60歲以上，熱愛電競或想嘗試電競的長輩打破年齡限制，加入「不老電競戰隊」，高寶治奶奶82歲，沒聽過電競，但對年輕人流行的事物很好奇，希望有機會當電競選手，讓自己與年輕人有更多交流機會。

台中市府運動局和弘道老人福利基金會舉辦《不老電競》，即日起開放全國60歲以上長輩報名，共30個名額，北、中、南地區各招募10名，運動局長李昱叡今日表示，市長盧秀燕重視電競運動，結合在地學校每月都有電競活動，感謝各界支持促成該活動，讓長輩透過電競增加與孩子的連結，增進老幼互動機會。

台中市府運動局和弘道老人福利基金會推動「不老電競」圓夢計畫創新登場。（盧金足攝）

運動局長李昱叡表示，「不老電競」預計7月將舉行北、中、南面試及說明會，8月起進行為期3個月的培訓課程，11月28日將以團隊合作形式展開交流競賽，實踐終身學習及團隊合作的理念，並透過影片紀錄長輩們體驗電競的樂趣，捕捉長輩參與賽事的精彩畫面，讓電競運動成為跨世代的共同語言。

台中市運動局長李昱叡表示，市長盧秀燕重視電競運動，結合在地學校每月都有電競活動，感謝各界支持促成該活動，讓長輩透過電競增加與孩子的連結，增進老幼互動機會。（盧金足攝）

知名長者直播主老蓋倫表示，長輩從事電競、體驗現代年輕人的想法及文化也是一種終身學習；長者代表高寶治說，她平常熱愛從事休閒運動，對這次不老電競深感興趣；職業軍人退役的長者李福鈞也說，他從事電競運動超過10年，這次也將投入挑戰。三名長者同台力挺活動，號召全國銀髮族一起挑戰與學習。

台中積極發展電競產業，每年舉辦「台中電競嘉年華」，去年「WirHouse 2020電競社群全國派對」及「台中市英雄聯盟市長盃」等多元活動，讓電競好手及粉絲大呼過癮。

台中市府運動局和弘道老人福利基金會推動「不老電競」圓夢計畫創新登場。（盧金足攝）

運動局指出，「2021台中電競嘉年華」將於下半年登場，結合親子互動與趣味交流等主題，搭配周邊市集、媒體轉播傳遞電競運動的活力，持續打造電競友善城市。

弘道「不老電競」圓夢計畫預計7月底前，成立北、中、南三支「不老電競戰隊」。特邀職業電競隊-杰藝文創JTEAM擔任遊戲顧問，並由健行科技大學、弘光科技大學、正修科技大學 學生帶領長輩，進行長達三個月的培訓；11月28日舉辦「不老電競大賽」爭取最後榮耀。

台中市府運動局和弘道老人福利基金會推動「不老電競」圓夢計畫創新登場。（盧金足攝）

弘道老人福利基金會董事長王乃弘說，期待打破社會大眾對電競遊戲的年齡迷思，電競不再是專屬年經人活動，也可以是長輩發揮能力的舞台，更成為世代交流的話題與管道。

(中時 )