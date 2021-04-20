于姓房仲不滿林姓運將長期騷擾江姓女同事，在林男車上裝GPS定位，去年4月間埋伏刺殺18刀殺死林男，一審依殺人未遂罪判于徒刑9年8月，另林妻控告江女涉嫌幫助殺人，但台北地檢署調查後認為，江女確曾遭林騷擾，因查無證據證明江女事前知道于要殺人，罪嫌不足，20日將江女不起訴。

去年4月11日深夜，于男持藍波刀砍殺正要回家的林姓運將，林男在醫院昏迷近3個月，因家屬同意拔管離世，檢警一開始以為是隨機殺人案，但經深入調查發現竟是于男密謀殺人。

檢警查出，已婚的林男原本也是房仲，曾和已婚江姓女同事發生婚外情，于男得知江女想分手，決心要幫江女解決問題。去年1月，江女在電話中向林男套話，知悉林男位置，于男即到林男計程車裝上GPS定位器，4月11日，于男穿雨衣埋伏殺害林，台北地院已在3月間依殺人未遂罪判于男徒刑9年8月，另江女因協助安裝GPS，被依妨害祕密罪判徒刑8月。

林妻認為，江女涉嫌和于男密謀殺人，向台北地檢署提告江女涉殺人罪，但檢方調閱通聯發現，林確實曾在3、4個月內密集打上千通電話給江，但江女和于男的通聯、對話紀錄，都看不出江女事前知道于男要殺害林，依罪嫌不足將江女不起訴。

(中時 )