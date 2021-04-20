全球新冠疫情仍加劇，花蓮有3名男子，竟在居家檢疫期間偷溜，其中一名賴姓男子，今年2月春節間自柬埔寨返台，被安排入住防疫旅館，卻在深夜偷跑外出半小時，被衛生局開罰10萬元，執行署花蓮分署昨已將裁罰通知書送達，並對先前另2男子祭出限制出境，以及向法院聲請拘提強制處分，呼籲盡快出面處理。

執行署花蓮分署調查，農曆春節大量旅客返鄉，務必遵守居家隔離規定，但花蓮市賴姓男子自柬埔寨返台，被安排入住防疫旅館，卻在凌晨2時許，趁夜深人靜偷跑外出半小時，因「步出房門一步都不允許」，被花蓮衛生局裁罰10萬元，因逾期未繳納，移送行政執行署花蓮分署強制執行並已啟動調查，昨已將通知單送達花蓮戶籍地。

另經常往返大陸的70歲李姓男子，去年11月間自上海返台後，在新竹地區居家檢疫，不料最後1日違反規定私自外出，遭新竹市衛生局裁罰10萬元逾期未繳納，因戶籍地在花蓮，執行署花蓮分署多次尋人撲空，電話聯繫也拒絕透露行蹤，先扣得帳戶1萬餘元，依法採取限制出境。

另外，江姓男子則是去年9月自澳門返台後，居家檢疫期間偷溜外出，初步調查，江某名下無存款、薪資、車輛及不動產可供執行，戶籍地是寄居戶口，期間兩度會同衛生局人員突擊戶籍訪查，仍查無所獲，已向法院聲請拘提。

花蓮分署行政執行官邱俊諭表示，自去年起迄今受理新冠肺炎裁罰案件共12件，其中9件已成功全額徵起，繳清金額103萬元。全球新冠肺炎仍升溫中，花蓮分署呼籲務必遵守政府防疫措施，居家隔離不得外出、自主健康管理者避免出入公共場所、外出時配戴口罩、保持社交距離等，避免防疫出現破口。

(中時 )