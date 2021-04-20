茂迪(6244)應用下世代電池技術Topcon所蓋成位於雲林的案場，總計1.1MW已於上週掛錶。依據測試數據，其發電能力相較於目前的技術可增加超過18%，對土地面積的節省幫助非常大。茂迪指出，因材料特性，對屬於季風氣候的台灣地區，其陰雨天發電能力至少增加3%。N型材料好處是25年衰減相較目前P型材料至少減少6%，且在室外高溫的發電能力相較P型也能多出至少3%。

茂迪表示，由於是全新技術，量產初期所碰到的問題是可以預期得到的，逐步克服後已漸入佳境，目前下世代模組訂單已看到第三季，電池片仍是使用G1。

茂迪總經理葉正賢表示，其實茂迪近月來營收增加並非去年出貨遞延，而是來自兩方面：1.持續海外市場的開拓讓從馬鞍山出貨，來自海外訂單的出貨增加。2.高效模組的出貨比重增加，讓產品供不應求，以市場通用的60片單晶電池G1模組為例，345W以上已高達80%

茂迪於去年下半年推出電池技術模組新產品TOPCon，封裝成M360系列模組，60片單晶電池模組輸出功率可達360W、模組轉換效率突破21％，全年產量有望達到30MW，以自家電廠與長期合作夥伴為主要供應對象，未來放量且市場接受後，預期對長期毛利上升有一定貢獻。

茂迪首季合併營收11.1億元，年增48%，表現優於預期。茂迪目前擁有電池片產能300MW、模組產能550MW，其中模組200MW位於蘇州、350MW位於台灣，預計在今年持續進行模組產線更新，提升模組尺寸至M6，進一步提升產品發電效率並與世界主流尺寸接軌。

(時報資訊)