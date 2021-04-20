中鼎(9933)集團第二總部大樓今年完工事業群將共同入駐，因此將釋出南港及深坑原使用的千坪廠辦，並委由商仲第一太平戴維斯公開標售。其中A標位於南港園遠東智慧科學園區，臨近板南線昆陽站550公尺，建物總面積1321.93坪；B標位於北深路三段的信義財貿中心園區，建物面積988.46坪，本次標售採「合併出售」及「分戶出售」雙軌並行，將會在6月25日開標。

第一太平戴維斯指出，南港區在重大建設及民間大力投資下，儼然已成為台北東區新門戶，吸引多家科技業遷入，聯強國際購入世界明珠商辦15個樓層，寫下每坪百萬元行情；總部位於新竹的慧榮科技，則參與台鐵南港玉成段都更案，將在南港興建萬坪的台北總部；建商及壽險業者也看好南港發展潛力，包括潤泰、長虹、富邦人壽、國泰人壽及新光人壽，皆投入該區的大型開發案，合計正在動工中的商辦、廠辦及商場總樓地板面積超過30萬坪，是台北市區商業開發動能最強的區域。

捷運昆陽站周圍是目前南港區捷運沿線中開發密度最高的區域，許多傳統產業、國營企業及金融機構之舊廠區皆進行再開發，預計至少8個開發案正在進行中。

目前南港區的預售商辦行情介於80~100萬元，本次中鼎集團標售的南港遠東智慧科學園區科技廠辦，共計3戶，每戶面積440.64 坪，可作辦公、廠房及倉儲之用，使用彈性佳，底價每坪不到40萬元。

另一標的則是位於深坑的信義財貿中心園區，鄰近國道3號木柵交流道，15分鐘車程可抵達信義區、南港區及汐止區，交通便利。園區維護管理品質佳，公設比僅22%，使用效率高，本次共標售2戶，底價每坪不到25萬元。

(時報資訊)