美元持續下跌，以及英國就業市場的正面數據，支持了英鎊上漲，在周二觸及超過近六周的高位。

英鎊在周一上漲1%，來到近一個月首見的1.40大關；主要是得益於美元廣泛的走弱，風險情緒回升，美元匯率受到打擊。

周二稍早英鎊站上自3月4日以來的1.4009高位，但在亞洲時間約16時則維持持平。

荷蘭ING的策略師Petr Krpata表示，希望英鎊美元在本季持續在高於1.40；而歐元英鎊應該來到0.85的水準。有鑑於疫苗快速接種和經濟重啟，英國本季度的數據可能會強勁，將有助於英鎊的支撐。

CFTC的期貨數據顯示，在截至4月13日的一周內，投機者的英鎊對美元淨多頭頭寸出現反彈；此前一周，該頭寸跌至二月以來最低。

英鎊與全球的成長相關，英鎊通常會從正面的風險情緒中獲益。今年在「G10」的貨幣組合中，英鎊的表現最好；投資人希望英國的快速疫苗接種進度，能帶動強勁的經濟彈升，讓英國走出去年的經濟大衰退。

周二的數據顯示英國二月失業率下降，來到4.9%；而路透調查經濟學家的預期為5.1%。

投資人將進一步關注周三公布的英國通膨數據。

(時報資訊)