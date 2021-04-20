富基漁港多功能突堤碼頭曾舉辦大型時裝走秀。（新北市漁業處提供）

富基漁港販售各式新鮮現撈海產。（新北市漁業處提供）

新北市石門區富基漁港多功能突堤碼頭去年完工後，除有特殊造型建築外，同時也引進時尚及藝文活動，使漁港呈現嶄新多元風貌，成功翻轉傳統漁港印象，獲得當地漁民和周邊商家支持與肯定，有效帶動人潮和商機，成為遊客駐足的熱門打卡景點。

富基漁港位於北海岸風景特定區內，是台灣極北的漁港，地理位置得天獨厚，也是萬里蟹最重要產地之一。漁港周邊魚產品銷售中心以獨特的墨西哥帽造型屋頂，將港邊景緻藝術風格化，同時曾舉辦大型時裝走秀、文青市集等，目前正和多所大專院校洽談合作，未來可在此舉辦展覽、派對等活動。

富基漁港除了販售各式新鮮現撈海產，也搭配海產餐廳提供精緻的美食與專業的料理服務，附近還有最北端的富貴角燈塔、老梅綠石槽等景點，是一日遊的好去處。

新北市漁業處表示，富基漁港多功能突堤碼頭除了能使港區內靜穩度的提升，保障漁民安全外，也提供展演的空間，最適合各項藝文展演活動，也可以是辦party或婚宴的多元化場所。

漁業處長張麗珍表示，富基漁港在市府、漁會及漁民長期深耕努力下逐漸蛻變，不再只有傳統漁作功能，更具有獨特的人文風情與遊憩特色，歡迎民眾相招來極北漁港嚐海鮮、賞美景。

(中時 )