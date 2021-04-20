福原愛因被拍到與高壯男在橫濱街頭約會，也掀起外界討論異國婚姻的維持之道，而瑞典籍男星馬丁就被網指出，他在正式簽字離婚前就爆有新歡，馬丁因此挨轟是「福原愛翻版」，對此，馬丁前妻「安東媽」也心疼還原真相。

男星方馬丁在去年閃電宣布，與結婚近8年的台籍老婆「安東媽」Shanon離婚，不過馬丁隨後遭指，他在還沒離婚前就搭上新歡，也讓馬丁挨轟是「福原愛翻版」。

安東媽聽到馬丁遭如此批判，替前夫感到心疼，根據《三立新聞網》報導，安東媽強調，她與馬丁當初是早已說好要離婚，只是還沒辦離婚手續，而馬丁也曾向安東媽分享新戀情，因此，安東媽不會把馬丁視為「外遇」。

馬丁與安東媽雖然以離婚收場，不過兩人仍維持良好互動，關係就像家人，彼此也會一起照顧孩子、帶兒子出去玩，安東媽現在全心照顧兒子，目前還沒有想談感情的意願，她目前還不打算像兒子說明父母的關係：「盡量不知道就不要知道」，並表示起碼過2年才會跟兒子說。

其實，馬丁和安東媽當年交往1年就閃婚，兩人育有兒子，不過小倆口因為生活、目標不一致，彼此的交集越來越少，婚姻最後以離婚收場，當馬丁去年傳出有新歡時，安東媽就曾大器獻上祝福，而安東媽沒特別爭取兒子扶養權，也沒跟馬丁要贍養費，兩人還是朋友，也會一起分擔兒子花費。

(中時新聞網)