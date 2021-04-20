美國中央情報局（CIA）發布2021年世界各國生育率預測報告指出，在227個國家或地區中，台灣排名倒數第一，是全世界生育率最低的國家；TFC臺北婦產科診所生殖中心創辦人曾啟瑞，台灣女性生育年齡延後，上班族薪資調漲也不容易，呼籲政府放寬人工生殖補助條件，每人每次補助5萬元，把握40歲以前的生育黃金期。

曾啟瑞感慨，台灣試管嬰兒著床率高居全球第二，擁有頂尖醫療團隊與技術，一次試管療程平均費用15-20萬元，比美國、日本便宜很多，但生育率卻敬陪末座；政府有補助方案，但僅針對中、低收入戶，自104年實施人工生殖補助以來，卻因為補助等諸多限制，5年只催生7名寶寶，接近「0成效」；曾啟瑞表示，若能將補助擴及求子心切的「受薪階級」，才能對症下藥、緩和少子化燃眉之急。

台灣1年超過4萬人做試管，曾啟瑞透露，由於薪資不漲，前來求診者很多是月薪3、5萬元上班族，即使一次試管療程15萬元費用，也要存錢好幾個月，才能接受治療。

曾啟瑞表示，若政府能視能不孕症如同其他疾病，補助應以全民為主，「補助真正需要小孩的家庭」和「激發潛在不孕人口來看診」，早點投入治療有較高的成功率，對小孩的教養品質而言，提早生育總比高齡得子更好；曾啟瑞建議，每次補助以3分之1、即5萬元為標準，若4萬人最多補助3次，對政府來說，總預算最大化為60億元，卻能解決少子化的國安問題，讓想生的人達成心願，又能帶來更多新生兒。

TFC臺北婦產科診所生殖中心院長胡玉銘補充，日本、新加坡不孕症是全民補助，沒有排富條款；日本實施人工生殖補助後，人工生殖週期從2007年約4.4萬週期至今每年已超過44萬週期，今年也取消年收入730萬日圓（約210萬台幣）以下的補助限制，擴大補助至全部不孕家庭；新加坡則限40歲以下最多補助3次、每次最多7700新幣(約16萬台幣，約療程的1／3費用)，來鼓勵育齡族群早點生。

其實，對一般收入的家庭來說，按次數部分補助就可紓解他們的經濟壓力，並願意再試下一次機會；反觀台灣針對低收入戶補助最高新台幣15萬，其他僅少數縣市規定補助1至2萬，唯一例外是金門縣補助8萬。

產後6個月亮相的藝人許倩芸表示，工作忙碌又享受好幾年的兩人世界，蹉跎了好幾年，才在44歲以人工生殖的方式「做人成功」，她以過來人建議，「健康卵子」才是籌碼，即使身邊沒有出現Mr.Right，省下買包包的錢，也要在35歲以前先凍卵，否則真的想生小孩，沒有健康卵子，屆時後悔都來不及了。

(中時 )