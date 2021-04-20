台中推動iBike倍增計畫，計畫將YouBike由原329站，再新增1000站，並升級為YouBike2.0，台中市長盧秀燕20日主持突破200站發表會，強調打造台中綠色交通好生活。（黃國峰攝）

台中推動iBike倍增計畫，計畫將YouBike由原329站，再新增1,000站，並升級為YouBike2.0，除硬體升級外、可直接綁定行動支付，提升租借便利性，目前已突破200站，20日在明道中學發表訊息，台中市長盧秀燕強調台中將持續推動低碳運輸，包括捷運、公車、iBike等，方便民眾銜接轉乘，打造綠色交通好生活。

台中市長盧秀燕表示，台中於7年前開始建置iBike1.0，共設置了329處站點，因備受市民喜愛，市府去年籌措5億元預算，啟動「iBike倍增計畫」升級系統為YouBike2.0，預計新增1000站，共計1329站點，讓台中在低碳運輸方面更有成效，提升市民生活品質，對民眾只有2大要求，一是好好愛惜公物，多多使用，二是，不要再要求在你家門口設站點了。「唯有大家的共同參與，才能成就市民好生活」。

微笑單車執行董事劉麗珠提到，YouBike2.0透過快速設站、靈活運用，可改善原縣區的iBike1.0設計，並廣設於各熱點，滿足民眾需求；此外，iBike1.0與YouBike2.0會員相通不受限，既有會員不須重新註冊即可使用，鼓勵市民騎乘，享受低碳便利的生活圈。

明道中學校長汪大久表示，兩年多前，明道學生發起「明道綠捷生活圈」專案，鼓勵學生減少家長接送，多搭乘大眾運輸，獲得良好成效；明道中學現今有110輛校車，預計搭乘捷運搭配YouBike，可減少約20輛校車需求，並將烏日區打造成有YouBike、捷運、美食觀光的示範特區，讓全國民眾透過高鐵烏日站到烏日一日遊。

交通局長葉昭甫指出，YouBike2.0，採車上機設計，增加多元支付，民眾可透過電子票證或手機掃碼借車，提升租借便利性、單車坐墊高低，也可透過快捷把手快速調整、暫時性鎖車也更方便，更有民眾反應2.0的車比較好騎，輕樁式設計也提升設站彈性，也會加速將1.0設備汰換升級為2.0，讓使用更便利。

(中時 )