花蓮縣府連續多天訪查縣內94場共4619頭牛隻健康狀況，牛隻健康無異狀。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

林口一肉牛場15日確診「牛結節疹」為台灣本島首例，花蓮縣府連續多天訪查縣內94場共4619頭牛隻健康狀況，牛隻健康無異狀，花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮說，牛結節疹疫苗22日運抵台灣，花蓮縣將盡快完成疫苗注射，保障縣內養牛產業不受影響。

繼去年7月金門發生牛結節疹疫情，農委會本月15日公布新北林口一肉牛場確診牛結節疹，為台灣本島首例。花蓮縣府召開牛結節疹防疫會議，召集防檢局基隆分局花蓮檢疫站、陸軍花東防衛指揮部、縣府各局處以及各鄉鎮市公所，隨即展開全縣94場4619頭牛隻訪視，並免費提供消毒劑和捕蚊燈，用最高等級的防疫戒備措施，還請各鄉鎮巿公所清潔隊加強環境消毒，降底病媒蚊蟲密度，減少產業風險。

農業處長吳昆儒表示，本病主要由蚊蟲等節肢動物媒介傳播，但非人畜共通傳染病，民眾切勿過度擔心。目前牛隻健康正常，但養牛的農友不可掉以輕心，隨時提高警覺，更要做好場內的生物安全自主防疫並落實消毒工作，若牛隻有發生異狀，請立即通知鄉鎮公所或動防所防疫人員。

動植物防疫所長周黃得榮說，已接獲中央防疫政策訊息，牛結節疹疫苗將於4月22日運抵台灣，花蓮縣將派專人專車前往緊急領取中央配發之疫苗，隨即將動員人力，儘速完成牛隻疫苗施打。如發現「牛結節疹」時應主動通報，後續進行撲殺才有請領撲殺補償金，但若沒有主動通報而被防疫人員發現，依照動物傳染病防治條例，最高可罰100萬元。

(中時 )