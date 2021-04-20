桃園市青年事務局推動桃園青年職人展翅計畫，今年建立完善分級輔導制度，根據作品成熟度，區分為潛力職人、培力職人與菁英職人三階段輔導，並協助這些職人開設超過200堂系列工作坊，提供民眾報名課程，讓職人在教學過程中提升自我技能。

青年局指出，今年吸引73位青年職人投件，除提供專業培力課程、與外縣市交流參訪機會外，更依照各階段職人需求，投入不同資源，如課程補助、業師諮詢、行銷宣傳及創業資源對接等。

三階段職人包含潛力職人43位，此階段職人作品成熟度略顯不足，未入選開課名單中，將引入業師進行客製化諮詢服務。培力職人有20位，將協助開設工作坊，讓此階段職人在計畫協助下有更多機會接受市場考驗。菁英職人目前則有10位，作品成熟度高且課程內容具特色，青年局將協助媒合更多商業課程及活動。

青年局長顏蔚慈表示，展翅計畫除了提供青年職人課程資源外，同時提供完整的培力、交流、媒合、行銷宣傳及創業輔導機制，期待青年局可以成為桃園市青年文創資源整合平台，並打響「桃園青年職人」品牌。

(中時 )