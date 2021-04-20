陸美貿易戰爆發後，雙方在科技產業競爭下，從半導體生產供應鏈資源搶奪，甚至是國防戰略物資的稀土資源之爭，都成為媒體輿論焦點，澳洲稀土供應商Lynas與德州廠商Blue Line Corporation於2019年簽署合作備忘錄(MOU)，試圖建立不依賴大陸方面稀土供應。最新消息指出，電動車鋰離子電池材料之一的鈷金屬，恐怕也會成為北京當局制裁他國的手段。

據韓國先驅報報導，剛果生產的鈷礦在2019年占7成比重、高居全球之冠，而且當中14家採礦商，有就8家為陸資把持，占該國產能約一半。也就是說，北京當局能掌握約全球6成鈷礦供應量，不僅如此，根據經濟合作暨發展組織(OECD)2019年報告提及，全球有超過8成的鈷礦來自大陸市場提煉。

諮詢公司 Energy Brainpool指出，北京當局對鈷礦的霸權，在近年來導致價格上漲與材料供應風險，2020年鈷價每噸為31,419 美元，截至2021年４月１日，價格飆升59.5%、達5萬美元關卡之上，目前鈷礦仍是賣方市場，而不是以需求為導向，直至2026年前，全球鈷需求量將增至22.5萬噸，但是產量只會增至22.21萬噸，這讓北京當局可以調控市場，並選擇優先出貨對象。

南韓業界對此表示擔憂，大陸可以優先供應給寧德時代和比亞生產電動車電池，將打壓LG Energy Solution、Samsung SDI、SK Innovation等南韓電池製造商。

專家認為，北京當局恐怕會拿鈷礦當作威脅手段，一如2010年大陸限制出貨給日本稀土資源的事件，要是南韓在半導體產業戰略、陸美貿易戰選擇站在美國，大陸可能緊縮鈷礦供給，當成制裁南韓經濟的手段。

南韓政府曾在2016年與美國部署薩德飛彈防禦系統(THAAD)，北京當局制裁，下令大陸電動車若採用南韓製造的電池，將無法獲得補助，導致大批大陸車廠終止與南韓電池業者合約，導致南韓痛失全球最大電動車市場的地位。不過，專家認為，北京當局目前在晶片荒的效應下，不太可能在短時間制裁南韓，以免損人傷己。

(中時新聞網)