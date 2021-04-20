高市警察局爭取比照雙北對員警的警勤加給加1倍，傳出遭中央打槍。市警局今（20）日回應，高雄市長陳其邁去年11月中旬，指示報向行政院，但內政部警政署2月底函復重行評估後再行報核。但案經評估後向市長陳其邁報告，市長大力支持並允諾繼續向中央爭取。

為照顧警察局基層警察同仁維護治安、交通辛勞的付出，以符合各直轄市政府間實際繁重程度。高市警局指出，關於爭取提升勤務繁重加成案，市長陳其邁去年即指示函報內政部修正警察人員警勤加給表，將警察局同仁支領勤務繁重加成從現行7成提升至1倍，估計每年需增2億2000萬元。

不過，經內政部警政署今年2月23日函復高市警察局重行評估後再行報核。市警局強調，市長陳其邁大力支持，警察局已再行陳報警政署建議比照雙北市府警察局加1倍支給，相關經費市府也會克服困難籌措，希望最快於明年起發放，以表達對一線基層警察同仁投入治安工作的支持。

(中時 )