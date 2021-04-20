桃園市包租代管計畫媒合愛心房東及弱勢房客，市府委託租屋服務事業當二房東，將房屋轉租給市民，市長鄭文燦20日探視住在平鎮區承租戶許小姐家庭，住宅發展處表示，桃園兩期包租代管總計戶數2496戶，執行績效全台第一，第三期計畫已招標完成，預計5月1日開辦。

鄭文燦表示，包租代管是蔡總統上任後重要社會住宅政策之一，由政府遴選專業服務業者，委託業者媒合房東及房客；政府提供房東包括所得稅減免、修繕補助以及房租保障等福利。桃園自2017年開辦第一、二期社會住宅包租代管計畫以來，截至現在媒合件數共計2496戶，執行績效是六都第一。

住宅發展處長莊敬權指出，「包租包管」為市府委託業者當二房東將房屋轉租市民，「代租代管」為業者媒合房東及房客，並代理房東管理出租住宅。第三期計畫亮點將提供400戶包租包管及1300 戶代租代管，加上後續擴充共3400組媒合戶數。第三期包租代管計畫也將配合中央政策放寬房東租金受理上限，提高房客每月租金補助上限至7200元，希望增加更多房東與弱勢房客加入計畫的意願。

(中時 )