嘉義縣去年底陸續在東石鄉查獲至少6起非法棄置、回填營建廢棄物案件，為遏阻不法行為，嘉義縣環檢警強力出擊。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣去年底陸續在東石鄉查獲至少6起非法棄置、回填營建廢棄物案件，為遏阻不法行為，嘉義縣環檢警強力出擊。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣去年底陸續在東石鄉查獲至少6起非法棄置、回填營建廢棄物案件，為遏阻不法行為，嘉義縣環檢警強力出擊。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣去年底陸續在東石鄉查獲至少6起非法棄置、回填營建廢棄物案件，為遏阻沿海地區近期遭不明外來營建廢棄物入侵、掩埋在魚塭等不法行為，嘉義縣環檢警強力出擊，日前在台61線攔檢3輛車上裝載營建剩餘土石方可疑曳引車，已依法扣留3輛清除機具。

環保局指出，日前在台61線鰲鼓交流道攔檢到3輛車上裝載營建剩餘土石方的曳引車，環保局稽查隊到場檢查，發現未持有載運物的產生源及處理地點證明文件，依違反廢清法第9條規定已扣留3輛清除機具，後續行為人如無法交代產生源及處理地點，將依廢清法第49條規定處6萬元罰鍰，並沒入3輛曳引車。

環保局表示，嘉縣去年底陸續查獲的非法棄置案，表面看起來是乾淨的土方，開挖後卻是大量營建廢棄物，犯罪手法大多利用話術取得地主信賴，以便宜價格謊稱幫地主回填營建剩餘土石方，待地主察覺後，行為人早已逃之夭夭，後續清理之責，必須由土地所有人或使用人負擔，得不償失。

環保局長張根穆強調，「便宜沒好貨」，嘉縣沿海地區遭掩埋或回填營建廢棄物案件層出不窮，檢警環將加強查緝，並在路邊攔查可疑車輛，杜絕不肖業者將廢棄物載往嘉義縣傾倒。

環保局也再次提醒土地所有人，勿貪小便宜，進用來路不明土石方，土地回填前，應向土地主管機關申請核准。如對填土來源或簽約土方對象等疑問，可洽詢警察局或環保等單位協助確認或事先預防，同時善盡土地管理人之責，定期巡視，如發現可疑車輛進出，可拍照、錄影、定位並向當地派出所或環保局舉發

(中時 )