嘉義市政府舉辦動保活動，飼主帶毛小孩注射疫苗。（嘉義市政府提供）

嘉義市政府制定《嘉義市動物保護自治條例》草案，規定毛小孩出入公共場所要用1.5公尺以下鍊繩、箱籠等防護措施，否則罰3000至1萬元；曾違反動保法被判刑者，市府得拒絕此人認養動物；勞工若觸法，雇主要受罰。

嘉義市政府建設處表示，《嘉義市動物保護自治條例》草案有19條條文，15日起公告於市府網站14天，若有意見要陳述，4月28日前以書面郵寄或傳真至嘉義市政府建設處農林畜牧科，傳真號碼（05）2250562。

市府建設處農牧科長陳怡如說，《嘉義市動物保護自治條例》草案是非六都、彰化縣以南第一個制定自治條例的縣市，草案公告後將於6月送嘉義市議會審議後，再送行政院農委會核定，希望能於今年底前實施。

此草案第6條規範飼主攜帶寵物出入公共場所，應使用1.5公尺以下鍊繩、箱籠等適當防護措施，經勸導不改者，罰3000元至1萬元罰鍰。

陳怡如說，屢有民眾陳情遭家犬攻擊受傷，因而草案條文具體規範飼主帶寵物外出，要用箱籠、鍊繩或主管機關公告的防護措施。

此外，草案第7條規範本市公寓大廈2樓以上樓層及封閉式公寓大廈，不得經營特定寵物業。第13條及18條規範雇主對勞工有約束、宣導教育之責，若勞工在雇主提供的場所有宰殺、買賣貓犬等觸法行為，雇主要受罰1萬5000元至7萬5000元罰鍰。

第14條規範因違反動物保護法經法院判決有罪確定者、1年內曾經遺失或認養超過4隻、以他人名義認養等情形，經市府評估不適宜認養，市府得拒絕其認養犬貓。

(中時 )