緬甸因為政變關係，國內政局混亂，華僑救國總會今天舉行「緬甸僑胞因應政變座談會」，邀請立委與相關領域專家及學生參與座談，主要討論解決緬甸學生來台就讀所遭遇的困境，以及原本在台念書的緬甸畢業生延長居留的問題，藍委溫玉霞表示，她將在立院提案協助這些緬甸畢業生在這段期間還是能繼續留在台灣。

華僑救國總會理事長鄭致毅表示，緬甸現在遭遇政變問題，中華民國政府無權干預緬甸政府事務，不過應該可以幫忙緬甸僑生解決入境台灣的問題，他說僑生來台後，很多錢或資源都不是問題，現在關鍵在進不進的來才是問題。

海外僑生在台校友聯合總會長李沛指出，目前「3＋4 技職專班／產學攜手合作僑生專班」、「緬十僑先部先修班」、「海青班」等擬來台升學已經是困難重重。

李沛說，主要是緬甸當地學校關閉，尤其是緬文學校，學業成績無法取得。因疫情和緬甸國家緊急狀態下，國內主管機關上班不穩定，正常一周可以解決和申請的文件批准，現在都延至1-2月才得批准，導致學生無學校錄取證明，如何申請簽證？緬甸公部門效率也變低落，護照簽證申請都延宕，且很多醫院關門，學生無法體檢。

李沛也提到在台灣的緬甸畢業生問題，政府是否能變通，讓這些畢業生能夠留下來；他並呼籲重建緬甸華校，恢復上課正軌，華校現在面臨生存問題，因為疫情停課一年多，學生跟教師都嚴重流失。

溫玉霞說，她知道有些在台灣唸書的緬甸僑生想要繼續留下來，因此她將會在立法院提案，請政府研擬協助這些緬甸僑生留下來的方式，在工作方面或是其他方面如何因應。

國民黨立委李德維也認為緬甸遭遇政變，政局動盪，僑生也相當困擾，他會強力要求政府，遇到緊急狀況，有些事情也應該要專案辦理，做事可以跳脫窠臼。

國民黨立委陳以信認為，緬甸公務機關、學校、醫院停擺或是效率低落，造成緬甸僑生來台的障礙，緬甸端雖然我方無力干涉，但是在中華民國政府這部分應該可以給予一些彈性，讓他們過來可以更簡便一些，海外聯招部分也應該考量當地政變混亂狀況，給予保留名額。

僑委會僑生處長吳郁華表示，緬甸僑生遇到的困難，僑委會都有建立跟在台僑生的聯絡機制，持續強化推行在台僑生的輔導措施；教育部國際兩岸教育司專門委員劉素妙表示，會主動訪視僑生並作調整，歡迎緬甸僑生踴躍來台就學，對於海外聯招的問題，教育部跟海外聯招會多次研商，也有回覆相關單位。

(中時 )