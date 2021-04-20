中央大學與天晟醫院20日共同簽署「聯合研發中心」合作意向書，雙方將結合學界創新研發能量和醫療服務，一同為醫療研發、醫療服務、培育人才而努力。期許共創學術研究、醫療機構和民眾健康三贏，一同打造大健康產業。

中央大學校長周景揚表示，中大針對生技醫藥、醫療服務等相關研究，除生醫理工學院之外，工學院、資電學院、理學院與管理學院也有許多老師投入相關的研究，與天晟醫院成立聯合研發中心，希望結合醫療科技，朝向精準醫療、預防醫學等方向努力。

中央大學生醫理工學院院長阮啟弘強調，精準醫療、穿戴裝置、遠端監測等，在後疫情時代扮演重要角色，希望本次的合作，能樹立強強合作的典範，與鄰里建立良好關係，將社區的影響力發展到極致！

天晟醫院創辦人、中大校友總會理事長張育美表示，中央大學是大桃園地區的重要科技研究學府，結合醫療服務與現代科技，讓科技研發在醫療端獲得實證，對提升醫療的科技化、精準化都是相當有助益的。

(中時 )